Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Begüm Öner Hamilelik Çekimi Pozlarını Yorumlara Kapattı!

Tam 10 yıldır da istikrarını hiç bozmadan, hala aşkla beraber olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, bir bebek beklediklerini sanki boşanma duyurusu yapacaklarmışçasına çektikleri bir videoyla paylaşmıştı. Önce herkesin yüreğini ağzına getiren ikili, sonradan yıllardır beklenen müjdeyle sevindirmişti.

Bebeklerinin ultrasonunu görünce gözyaşlarına boğuldukları anlarla gündeme oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, bebeklerinin kız olduğunu oldukça mütevazı bir cinsiyet partisiyle öğrenmiş, yine övgüleri üzerine toplamıştı.