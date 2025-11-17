onedio
Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Begüm Öner Hamilelik Çekimi Pozlarını Yorumlara Kapattı!

Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Begüm Öner Hamilelik Çekimi Pozlarını Yorumlara Kapattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 19:29

Birkaç ay önce 10 yıllık evliliklerinin bir bebekle taçlanacağının müjdesini veren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy sevenlerini heyecanlandırmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde hamilelik çekimini sosyal medya hesabında paylaşan Begüm Öner, eleştirilerin ardından kızıyla ilk anısının göndersini yorumlara kapattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Seksenler dizisinin setinde aşık olan ve 2015'te evlenen Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner'den müjdeli haber birkaç ay önce geldi.

Seksenler dizisinin setinde aşık olan ve 2015'te evlenen Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner'den müjdeli haber birkaç ay önce geldi.

Tam 10 yıldır da istikrarını hiç bozmadan, hala aşkla beraber olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, bir bebek beklediklerini sanki boşanma duyurusu yapacaklarmışçasına çektikleri bir videoyla paylaşmıştı. Önce herkesin yüreğini ağzına getiren ikili, sonradan yıllardır beklenen müjdeyle sevindirmişti. 

Bebeklerinin ultrasonunu görünce gözyaşlarına boğuldukları anlarla gündeme oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, bebeklerinin kız olduğunu oldukça mütevazı bir cinsiyet partisiyle öğrenmiş, yine övgüleri üzerine toplamıştı.

Begüm Öner, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "Kızımla ilk çekimimiz" notunu düştüğü bir gönderi paylaştı.

Begüm Öner, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "Kızımla ilk çekimimiz" notunu düştüğü bir gönderi paylaştı.

Hamilelik çekimi yaptıran Begüm Öner'in pozları kimileri tarafından çok güzel, doğal ve havalı bulunurken, kimilerinin de tepkisini çekti. 

Artık klasikleşti biliyorsunuz, bazıları göbek fotoğraflarının gereksiz ve yersiz olduğunu düşünüp bunu eleştirmekte inat ediyor... Durumu fark eden Begüm Öner, kızıyla ilk anısını kirletmemek adına hamilelik çekimi gönderisini yorumlara kapadı.

