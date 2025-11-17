Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Begüm Öner Hamilelik Çekimi Pozlarını Yorumlara Kapattı!
Birkaç ay önce 10 yıllık evliliklerinin bir bebekle taçlanacağının müjdesini veren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde hamilelik çekimini sosyal medya hesabında paylaşan Begüm Öner, eleştirilerin ardından kızıyla ilk anısının göndersini yorumlara kapattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Seksenler dizisinin setinde aşık olan ve 2015'te evlenen Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner'den müjdeli haber birkaç ay önce geldi.
Begüm Öner, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "Kızımla ilk çekimimiz" notunu düştüğü bir gönderi paylaştı.
