İdo Tatlıses, Anne ve Babaları Uyardı: "Kesin Çözüm" Diyerek İkizlerini Ameliyat Eden Doktora Tepki Gösterdi!

Önce masajla çözüm aradığını, ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Yasemin Tatlıses, 'Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız' açıklamasıyla oğulları Emir ve Ayel'in gözlerinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

'Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Ameliyat olmazsa kalıcı olabilir deniyor vs. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçi rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı.' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde İdo Tatlıses, ikizlerinin göz ameliyatını yapan doktora sitem ettiği bir video paylaştı. 'Kesin çözüm' dedikleri ameliyatın herhangi bir iyileşmeye sebep olmadığını dile getirdi.