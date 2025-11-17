onedio
İdo Tatlıses, Anne ve Babaları Uyardı: "Kesin Çözüm" Diyerek İkizlerini Ameliyat Eden Doktora Tepki Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 18:43

İdo Tatlıses, 1 yaşında 'kesin çözüm' denildiği için göz ameliyatı yaptırdığı ikizlerinin doktoruna sitem ettiği bir video paylaştı. Ameliyatın işe yaramadığını dile getiren İdo Tatlıses, 'Baştan söyleseydin hocam, çocuklar narkoz aldı' çıkışında bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2017'den bu yana beraber olan İdo ve Yasemin Tatlıses, son zamanların en popüler çiftleri arasında yer alıyor.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olan İdo, 2017 yılında gönülü Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı. 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen çiftimiz, 2024 yılının başında babalarının isimlerini yaşatacak tek yumurta ikizi oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almışlardı.

İbrahim Ayel, doğuştan bir kalp rahatsızlığı yaşamış, şükür ki tedavisinden sonra sağ salim evine kavuşmuştu. 2025'in başında çocukların gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu öğrenen Yasemin Tatlıses zorlu bir sürece girmişti.

Şimdilerin dikkat çeken fenomenlerinden biri olan Yasemin Tatlıses, süreci detaylarıyla anlatmıştı.

Önce masajla çözüm aradığını, ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Yasemin Tatlıses,  'Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız' açıklamasıyla oğulları Emir ve Ayel'in gözlerinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

'Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Ameliyat olmazsa kalıcı olabilir deniyor vs. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçi rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı.' açıklamasında bulunmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde İdo Tatlıses,  ikizlerinin göz ameliyatını yapan doktora sitem ettiği bir video paylaştı. 'Kesin çözüm' dedikleri ameliyatın herhangi bir iyileşmeye sebep olmadığını dile getirdi.

"Başta deseydin hocam? Çocuklar narkoz aldı" çıkışında bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
