Hazal Kaya'nın Gala Kombinini Berbat Eden Sivri Burunlu Ayakkabısının Fiyatını Bulduk!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 17:10

Eşi Ali Atay'la ilk kez bir dizide rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, Disney'de yayınlanacak Sekizinci Aile'nin dün gece gerçekleşen galasında kombiniyle dikkat çekmişti. Hazal Kaya'nın kombininde göze batan ilk detaylardan biri olan sivri burunlu ayakkabılarının fiyatını araştırıp bulduk. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

En son TOD'da yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Sorgu dizisinin ikinci sezonunda izlediğimiz Hazal Kaya, dün gece yeni dizisinin galasındaydı.

2019 yılından bu yana evli olduğu Ali Atay'ın yazdığı, yönettiği ve rol aldığı Sekizinci Aile dizisinde başrollerden biri olan Hazal Kaya, galaya oldukça vamp bir tarzla katıldı. 

İlk bakışta kızıldan sonra ani bir geçiş yaptığı sarı saçları dikkat çekti. Hazal Kaya'nın tarzı da yeni imajı da sosyal medya kullanıcılarının eleştirisine maruz kalmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kaya'nın kombininde gözleri üzerine çeken bir başka detay ise ayakkabılarıydı.

Burnu oldukça sivri uzanan ayakkabıları sosyal medyada birçok kullanıcının alay konusu haline gelmiş, zaten çok da iyi gözükmeyen kombinini iyice batıran bir detay olduğuna kanaat getirilmişti.

Dillere düşen ayakkabıyı şöyle bir araştıralım, bu model için kaç bin lira gözden çıkarılmış bir görelim dedik!

Yves Saint Laurent markalı ayakkabının 2 bin 50 dolar olduğu, bugünkü kurla 86 bin 756 liraya denk geldiği ortaya çıktı. 

Ne diyorsunuz? Siz bu ayakkabıya bu parayı verir miydiniz? Ederinden çok mu bulurdunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

