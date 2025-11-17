Hazal Kaya'nın Gala Kombinini Berbat Eden Sivri Burunlu Ayakkabısının Fiyatını Bulduk!

2019 yılından bu yana evli olduğu Ali Atay'ın yazdığı, yönettiği ve rol aldığı Sekizinci Aile dizisinde başrollerden biri olan Hazal Kaya, galaya oldukça vamp bir tarzla katıldı.

İlk bakışta kızıldan sonra ani bir geçiş yaptığı sarı saçları dikkat çekti. Hazal Kaya'nın tarzı da yeni imajı da sosyal medya kullanıcılarının eleştirisine maruz kalmıştı.