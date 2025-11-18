Bugün Son Gün: Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Destek İstedi!
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, yarışma sürecindeki duruşuyla ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ve bugün, Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan’a destek olmak için son gün!
Peki, Miss Universe’te Ceren Arslan’a nasıl destek olabiliyoruz? Miss Universe’te oy nasıl kullanılıyor? Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, sadece güzelliğiyle değil, zarafeti ve duruşuyla geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Son gün geldi çattı!
“Ceren Arslan’a destek olmak için ne yapabiliriz? Miss Universe için oy nasıl kullanılıyor?” diyenleriniz için detayları şöyle bırakalım;
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
