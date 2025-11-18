Bugün Son Gün: Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Destek İstedi!

Ceren Arslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olmak isteyenlerin destek verebilmek için son günü olduğunu duyurdu. Birazcık da sitem etti!

“Bütün arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma sesleniyorum. Bu süreci bilen, beni bu süreçte gören ve şu anda nerede olduğumun farkında olanlara söylüyorum; Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyorum.

Hiç tanımadığım insanların bile büyük bir gönülle destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını gerçekten merak ediyorum. Her şeyi görüyorum ve biliyorum.

Bugün son gün...

Ülkesini adaletsizliklerin içinde bile tüm gücüyle temsil etmeye çalışan bir kızı yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Bu başarı sonunda hepimizin olacak. Umarım kutlayacağımız çok güzel şeyler olur.” ifadelerini kullandı.