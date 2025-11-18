onedio
Bugün Son Gün: Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Destek İstedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 17:48

Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, yarışma sürecindeki duruşuyla ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ve bugün, Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan’a destek olmak için son gün!

Peki, Miss Universe’te Ceren Arslan’a nasıl destek olabiliyoruz? Miss Universe’te oy nasıl kullanılıyor? Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, sadece güzelliğiyle değil, zarafeti ve duruşuyla geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Yarışma sürecinde paylaştığı videolar, özgüvenli, asil duruşu ve “Türkiye” vurgulu açıklamalarıyla halkı kendine hayran bırakan Arslan, en son 10 Kasım’da da Atatürk’ü unutmamış, siyahlara bürünerek elinde Atatürk portresiyle yürümüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son gün geldi çattı!

Ceren Arslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olmak isteyenlerin destek verebilmek için son günü olduğunu duyurdu. Birazcık da sitem etti!

“Bütün arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma sesleniyorum. Bu süreci bilen, beni bu süreçte gören ve şu anda nerede olduğumun farkında olanlara söylüyorum; Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyorum. 

Hiç tanımadığım insanların bile büyük bir gönülle destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını gerçekten merak ediyorum. Her şeyi görüyorum ve biliyorum. 

Bugün son gün... 

Ülkesini adaletsizliklerin içinde bile tüm gücüyle temsil etmeye çalışan bir kızı yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Bu başarı sonunda hepimizin olacak. Umarım kutlayacağımız çok güzel şeyler olur.” ifadelerini kullandı.

“Ceren Arslan’a destek olmak için ne yapabiliriz? Miss Universe için oy nasıl kullanılıyor?” diyenleriniz için detayları şöyle bırakalım;

Şimdi bu güzel kadına destek olma zamanı! 

İlk yapmanız gereken şey Miss Universe uygulamasını indirmek. Uygulama App Store’da da Google Play’de de bulunuyor. Uygulamayı açınca üyelik oluşturmanız gerekiyor. Ardından, “Vote” (Oy Ver) kısmına tıklamanız ve adaylar sırasında Ceren Arslan - Miss Universe 2025’i görmeniz lazım. Kızımızı gördüğünüz gibi oyunu kullanmanız yeterli!

