Miss Turkey Güzelini Arkada Bıraktı: Çapkınlık Turuna Çıkan Mehmet Dinçerler Mekandan İki Güzelle Ayrıldı!
Magazin Duvarı'nın özel haberine göre geçtiğimiz aylarda Miss Turkey güzeli Mira Atagül'le aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler, Bebek'te bir mekandan iki başka güzelle çıkarken yakalandı.
Yakalandığını fark eden hanımefendilerin saklanma yöntemi gözlerden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mehmet Dinçerler, hayatımıza Hadise ile yaşadığı aşkla girmişti, hatırlarsınız.
Hadise, Mehmet Dinçerler defterini kapattı ama Mehmet Dinçerler bir şekilde hayatımızda kalmayı başardı.
Mira Atagül'ü geride bıraktığı iddia edilen Mehmet Dinçerler, dün gece Magazin Duvarı muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında görüntülendi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
