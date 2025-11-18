onedio
Miss Turkey Güzelini Arkada Bıraktı: Çapkınlık Turuna Çıkan Mehmet Dinçerler Mekandan İki Güzelle Ayrıldı!

Miss Turkey Güzelini Arkada Bıraktı: Çapkınlık Turuna Çıkan Mehmet Dinçerler Mekandan İki Güzelle Ayrıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 20:06

Magazin Duvarı'nın özel haberine göre geçtiğimiz aylarda Miss Turkey güzeli Mira Atagül'le aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler, Bebek'te bir mekandan iki başka güzelle çıkarken yakalandı. 

Yakalandığını fark eden hanımefendilerin saklanma yöntemi gözlerden kaçmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Mehmet Dinçerler, hayatımıza Hadise ile yaşadığı aşkla girmişti, hatırlarsınız.

Mehmet Dinçerler, hayatımıza Hadise ile yaşadığı aşkla girmişti, hatırlarsınız.

Aşk orucunu Mehmet Dinçerler'le bozan Hadise, herkesi şaşırtmış, kısa bir süre içerisinde evlenmeye karar vermişti. 

3 yıl önce, 30 Nisan 2022'de Mehmet Dinçerler'le basına tamamen kapalı küçük bir düğünle evlenen Hadise'nin mutlu evlilik serüveni yalnızca 5 ay sürmüştü. 

Bu oldukça hızlı başlayan aşkın hızlı bitişinin sebebini hiçbir zaman net olarak öğrenemedik ama altın paylaşımından, kısıtlamalara oldukça çirkin konularla gündeme gelmişlerdi.

Hadise, Mehmet Dinçerler defterini kapattı ama Mehmet Dinçerler bir şekilde hayatımızda kalmayı başardı.

Hadise, Mehmet Dinçerler defterini kapattı ama Mehmet Dinçerler bir şekilde hayatımızda kalmayı başardı.

Boşanmadan sonra çeşitli isimlerle, sık sık yeni aşk dedikodusu haberlerinin manşetlerinde denk geldiğimiz Mehmet Dinçerler'in en son Miss Turkey güzeli Mira Atagül'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. 

Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili konuyla ilgili herhangi bir çıklamada bulunmadı. Fakat birkaç gün sonra muhabirler tarafından görüntülenen Mira Atagül, Dinçerler sorulduğunda köşe bucak kaçacak yer aramıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mira Atagül'ü geride bıraktığı iddia edilen Mehmet Dinçerler, dün gece Magazin Duvarı muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında görüntülendi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
