Sosyal Medyada Bir Avukat, Deneyimlerine Göre En Sevdiği ve Sevmediği 3 Cezaevini Sıraladı

Artık sosyal medyada sadece komik videolar ya da dans trendleri değil; “meslek içi itiraf” videoları da büyük dikkat çekiyor. Doktorlar nöbet hikâyelerini, öğretmenler öğrencilerini, kabin memurları uçak anılarını, avukatlar ise adliye ve cezaevi tecrübelerini anlatıyor. Böylece normalde dışarıdan pek göremeyeceğimiz, kapalı kapılar ardında işleyen sistemler hakkında içeriden bir gözle fikir sahibi oluyoruz.
Bugün de bir avukatın deneyimleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Avukat bir kadın, deneyimlerine göre en sevdiği ve sevmediği 3 cezaevini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videodaki hanımefendi, bu işi yıllardır yaptığını ve bu süreçte farklı illerde, farklı cezaevlerine sayısız kez gidip geldiğini belirten bir avukat.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın