Sosyal Medyada Bir Avukat, Deneyimlerine Göre En Sevdiği ve Sevmediği 3 Cezaevini Sıraladı

Artık sosyal medyada sadece komik videolar ya da dans trendleri değil; “meslek içi itiraf” videoları da büyük dikkat çekiyor. Doktorlar nöbet hikâyelerini, öğretmenler öğrencilerini, kabin memurları uçak anılarını, avukatlar ise adliye ve cezaevi tecrübelerini anlatıyor. Böylece normalde dışarıdan pek göremeyeceğimiz, kapalı kapılar ardında işleyen sistemler hakkında içeriden bir gözle fikir sahibi oluyoruz.

Bugün de bir avukatın deneyimleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Avukat bir kadın, deneyimlerine göre en sevdiği ve sevmediği 3 cezaevini açıkladı.