Sosyal Medyada Bir Avukat, Deneyimlerine Göre En Sevdiği ve Sevmediği 3 Cezaevini Sıraladı

Sosyal Medyada Bir Avukat, Deneyimlerine Göre En Sevdiği ve Sevmediği 3 Cezaevini Sıraladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
17.11.2025 - 23:31

Artık sosyal medyada sadece komik videolar ya da dans trendleri değil; “meslek içi itiraf” videoları da büyük dikkat çekiyor.  Doktorlar nöbet hikâyelerini, öğretmenler öğrencilerini, kabin memurları uçak anılarını, avukatlar ise adliye ve cezaevi tecrübelerini anlatıyor. Böylece normalde dışarıdan pek göremeyeceğimiz, kapalı kapılar ardında işleyen sistemler hakkında içeriden bir gözle fikir sahibi oluyoruz. 

Bugün de bir avukatın deneyimleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Avukat bir kadın, deneyimlerine göre en sevdiği ve sevmediği 3 cezaevini açıkladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Videodaki hanımefendi, bu işi yıllardır yaptığını ve bu süreçte farklı illerde, farklı cezaevlerine sayısız kez gidip geldiğini belirten bir avukat.

Sadece dosyalar üzerinden değil, fiziki koşullarından personelin yaklaşımına, görüş alanlarından işleyiş düzenine kadar birçok detayı bizzat deneyimlediğini söyleyen hanımefendi en sevdiği ilk 3 ve en sevmediği ilk 3 cezaevi tercihleri şu şekilde; 

En sevdiği cezaevleri:

1: Sincan Cezaevi

2: Elazığ Cezaevi

3: Kandıra Cezaevi

En sevmediği cezaevleri:

1: Silivri Cezaevi

2: Maltepe Cezaevi

3: İzmir Aliağa Cezaevi

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
