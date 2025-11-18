onedio
İlk Kez Böyle Gördük: Nilperi Şahinkaya'dan Bir Aylık Yönetmen Sevgilisi Batur Alp'le İlgili Radikal Açıklama!

İlk Kez Böyle Gördük: Nilperi Şahinkaya'dan Bir Aylık Yönetmen Sevgilisi Batur Alp'le İlgili Radikal Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 22:23

Bir ay önce yönetmen Baturalp Bekar'la aşk yaşamaya başlayan Nilperi Şahinkaya, objektiflere oldukça keyifli yansıdı. Sevgilisiyle ilgili radikal açıklaması ise şaşırttı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

31 Ağustos'ta biricik annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, oldukça zorlu birkaç hafta geçirdi.

Kanserle mücadelesini kaybeden annesinin vefatının ardından dağılan Nilperi Şahinkaya, cenazeden birkaç gün sonra gecenin bir yarısı attığı veda mesajlarıyla herkesin yüreğini ağzına getirmişti. 

Şükür ki hemen ertesi gün önce menajeri sonra Nilperi Şahinkaya'dan durumunun iyi olduğuna dair açıklama gelmişti. 

En son Gelin Takımı 2 filminin galasında gördüğümüz Nilperi Şahinkaya'nın yaklaşık bir ay önce yönetmen Baturalp Bekar'la aşk yaşadığı iddiası dolanmaya başladı.

İddialar doğru da çıkmıştı! Kısa süre içerisinde yönetmen sevgilisiyle gece gezmesinde görüntülenen Nilperi Şahinkaya, aşkını saklamadı.

Muhabirlere 32 diş gülerek poz veren ve sevgilisiyle beraber konuşan Nilperi Şahinkaya, mahallede tanıştıklarını dile getirmişti. 

Şahinkaya, geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından başka bir galada görüntülendi. 

Galaya Baturalp Bekar'la katılan Nilperi Şahinkaya'nın yüzünde yine çiçekler açıyordu. Dikkat çeken detay ise evliliğe yeşil ışıl yaktığı anlar oldu.

"Mahalleden tanıştık, mahalle aşkı." diyen Nilperi Şahinkaya evlilik sorusuna "İnşallah olur, isterim" diyerek cevap verdi.

