İlk Kez Böyle Gördük: Nilperi Şahinkaya'dan Bir Aylık Yönetmen Sevgilisi Batur Alp'le İlgili Radikal Açıklama!
Bir ay önce yönetmen Baturalp Bekar'la aşk yaşamaya başlayan Nilperi Şahinkaya, objektiflere oldukça keyifli yansıdı. Sevgilisiyle ilgili radikal açıklaması ise şaşırttı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
31 Ağustos'ta biricik annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, oldukça zorlu birkaç hafta geçirdi.
İddialar doğru da çıkmıştı! Kısa süre içerisinde yönetmen sevgilisiyle gece gezmesinde görüntülenen Nilperi Şahinkaya, aşkını saklamadı.
"Mahalleden tanıştık, mahalle aşkı." diyen Nilperi Şahinkaya evlilik sorusuna "İnşallah olur, isterim" diyerek cevap verdi.
