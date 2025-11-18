onedio
Kira Problemi Bitmiyor: Tuba Ünsal, Pucca ve Ayşe Hatun Önal'dan Sonra Berlin'deki Kiracısından Dert Yandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 23:24

Sık sık kiracılarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme oturan ünlü oyuncu Tuba Ünsal bu sefer soluğu Berlin'de aldı. Berlin'deki kiracısından şikayetçi oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren Tuba Ünsal, o günden beri de sadece kariyeriyle deği özel hayatıyla gündeme oturan isimlerden biri.

En son Mehmed: Fetihler Sultanı'nda izlediğimiz Tuba Ünsal, en son özel hayatında yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak ayrılıklar sonrası duygusal iyileşme sürecine destek olmak amacıyla “Kırık Kalpler Atölyesi” adını verdiği bir program başlatacağını söylemişti. 

Çektiği videolarla dikkat çeken Tuba Ünsal, ünlü isimlerle girdiği polemikler ve hızlı aşk hayatıyla da hep öne çıkan isimlerden olmuştu. Belki denk gelmişsinizdir, Pucca ve Ayşe Hatun Önal'ın da dahil olduğu bir seri kira krizi problemi vardı kendisinin...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tuba Ünsal, geçtiğimiz saatlerde kira polemiklerine bir yenisini ekledi.

Bu sefer soluğu Almanya, Berlin'de aldığını Instagram hesabından duyuran Tuba Ünsal, Beriln'deki kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini ve kendisini evden çıkarabilmek için hukuki mücadele vermeye Berlin'e gittiğini açıkladı.

Lila Ceylan
