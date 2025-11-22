onedio
article/comments
Rekor Kırdı! Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'li Yan Yana, Yılın En İyi Açılışını Yaptı

Haluk Bilginer
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 15:54

“Yan Yana”, vizyona hızlı bir giriş yaptı. Nulook’un yapımını üstlendiği film, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i aynı projede buluşturarak büyük ilgi gördü. Gösterime girdiği ilk haftada yarım milyon seyirciyi aşan yapım, sezonun dikkat çeken filmleri arasına girdi ve şirket izleyicilere teşekkür mesajı yayımladı.

"Yan Yana" vizyondaki ilk haftasında adeta fırtına gibi esti.

Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer’i aynı projede buluşturan film hızlı bir yükseliş yaşadı. Yan Yana filmi yalnızca 1 haftada 500 bin seyirciyi geçti.

Yan Yana filmi böylece 2025 yılının en iyi açılışını yapan yerli filmi oldu.

Yan Yana'nın yapım şirketi, sosyal medya hesaplarından 500 bin seyirciyi aştıklarını duyurdu.

Senaryosunu Mert Baykal, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini yine Mert Baykal üstleniyor. Hikâyede Haluk Bilginer yalıda yaşayan Refik’e hayat verirken, Feyyaz Yiğit onun bakıcısı Ferruh’la izleyicinin karşısına çıkıyor.

