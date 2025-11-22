Rekor Kırdı! Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'li Yan Yana, Yılın En İyi Açılışını Yaptı
“Yan Yana”, vizyona hızlı bir giriş yaptı. Nulook’un yapımını üstlendiği film, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i aynı projede buluşturarak büyük ilgi gördü. Gösterime girdiği ilk haftada yarım milyon seyirciyi aşan yapım, sezonun dikkat çeken filmleri arasına girdi ve şirket izleyicilere teşekkür mesajı yayımladı.
"Yan Yana" vizyondaki ilk haftasında adeta fırtına gibi esti.
Yan Yana'nın yapım şirketi, sosyal medya hesaplarından 500 bin seyirciyi aştıklarını duyurdu.
