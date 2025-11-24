onedio
Jenerik Kriz Yaratmıştı: Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılacak mı Sorusu Netlik Kazandı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
24.11.2025 - 16:02

Show TV'nin tüm dizi sektörünü alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon sular hiç durulmuyor biliyorsunuz. Senaryosunda setine kadar hemen her hafta gündemde yer alan Kızılcık Şerbeti'nden Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ayrılmıştı. Doğukan Güngör'ün de diziden ayrılacağı iddia ediliyordu ancak Birsen Altuntaş iddialara son noktayı koydu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ardından Doğukan Güngör'ün de ayrılacağı konuşuluyordu.

4 oyuncunun diziden ayrılmasının ardından jenerikte Seray Kaya'yı kendisinden önce gören Doğukan Güngör'ün sinirlendiği, resmi hesabı takipten çıktığı ve diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak iddialara yanıt gecikmedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kendisine Doğukan Güngör'ün diziden çıkıp çıkmayacağına dair sorulan soruya cevap verdi.

Kriz çözüldü mü bilemiyoruz ama Doğukan Güngör'ün Fatih rolüyle diziye devam edeceği öğrenildi. Bakalım dizide hikaye bize daha neler gösterecek?

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
