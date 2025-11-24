Jenerik Kriz Yaratmıştı: Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılacak mı Sorusu Netlik Kazandı!
Show TV'nin tüm dizi sektörünü alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon sular hiç durulmuyor biliyorsunuz. Senaryosunda setine kadar hemen her hafta gündemde yer alan Kızılcık Şerbeti'nden Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ayrılmıştı. Doğukan Güngör'ün de diziden ayrılacağı iddia ediliyordu ancak Birsen Altuntaş iddialara son noktayı koydu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ardından Doğukan Güngör'ün de ayrılacağı konuşuluyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş, kendisine Doğukan Güngör'ün diziden çıkıp çıkmayacağına dair sorulan soruya cevap verdi.
