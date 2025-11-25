onedio
Show TV'nin Deha Dizisi Uluslararası Emmy Ödülü Kazandı

Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2025 - 10:20

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışındaki yapımları onurlandırdığı 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 53. kez verilen ödüllerde, 26 ülkeyi temsil eden 64 aday arasından 16 kategoride kazananlar açıklandı.

Gecede Türkiye adına sevindirici bir başarı da yaşandı. Show TV'de yayınlanan yerli dizi Deha, “En İyi Pembe Dizi (Telenovela)” dalında ödülü alarak adını Uluslararası Emmy kazananları arasına yazdırdı.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım tarafından hazırlanan Deha, Brezilya ve İspanya’dan güçlü rakiplerin yer aldığı kategoride Türkiye adına dikkat çekici bir başarıya imza attı. Kırmızı halıda dizinin başrolü Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay ve senarist Damla Serim birlikte boy gösterdi.

Deha dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Pembe Dizi (Telenovela)" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli mutluluğunu şu sözlerle açıkladı:

“Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında.

Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım.'

