Show TV'nin Deha Dizisi Uluslararası Emmy Ödülü Kazandı
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışındaki yapımları onurlandırdığı 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 53. kez verilen ödüllerde, 26 ülkeyi temsil eden 64 aday arasından 16 kategoride kazananlar açıklandı.
Gecede Türkiye adına sevindirici bir başarı da yaşandı. Show TV'de yayınlanan yerli dizi Deha, “En İyi Pembe Dizi (Telenovela)” dalında ödülü alarak adını Uluslararası Emmy kazananları arasına yazdırdı.
Deha dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Pembe Dizi (Telenovela)" kategorisinde ödüle layık görüldü.
