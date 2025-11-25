Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz Fragmanına Göre X Profilini Düzenledi
TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde olanlar oluyor. Yayınlanan fragmanda Esme, Şerif'ten boşanmak için harekete geçiyor. Söz konusu hikaye seyirciyi heyecanlandırırken Deniz Baysal'a X hesabındaki 'Furtuna Köyü' tabelasını değiştirmesi için baskı yapıldı. Baysal, seyircinin sözünü dinleyip kapak fotoğrafında hızlı bir değişikliğe gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reytingleri altüst eden Taşacak Bu Deniz'de heyecan dorukta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X hesabının kapak fotoğrafına "Furtuna Köyü" tabelası koyan Deniz Baysal'dan Şerif'ten boşanacağı için değişiklik yapması istendi. Yanıt ise gecikmedi!
İşte değişikliğin ardından Deniz Baysal'ın X'teki kapak fotoğrafı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın