Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz Fragmanına Göre X Profilini Düzenledi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2025 - 14:41

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde olanlar oluyor. Yayınlanan fragmanda Esme, Şerif'ten boşanmak için harekete geçiyor. Söz konusu hikaye seyirciyi heyecanlandırırken Deniz Baysal'a X hesabındaki 'Furtuna Köyü' tabelasını değiştirmesi için baskı yapıldı. Baysal, seyircinin sözünü dinleyip kapak fotoğrafında hızlı bir değişikliğe gitti.

Reytingleri altüst eden Taşacak Bu Deniz'de heyecan dorukta.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Furtuna ailesinin gelini Esme, Şerif'ten boşanacağını herkese duyurup Koçari ailesinin yanına gidiyor. Şerif Furtuna'dan boşanacağını söylemesinin ardından Taşacak Bu Deniz seyircisi heyecandan ne yapacağını şaşırırken bir seyirci, Esme'yi canlandıran Deniz Baysal'dan ufak bir ricada bulundu.

X hesabının kapak fotoğrafına "Furtuna Köyü" tabelası koyan Deniz Baysal'dan Şerif'ten boşanacağı için değişiklik yapması istendi. Yanıt ise gecikmedi!

twitter.com

Kapak fotoğrafını hızlıca değiştiren Deniz Baysal, buraya dizideki 'Esme Çavuş Tesisleri'nin fotoğrafını koydu. Böylece Şerif'ten boşanacağını da kesinleştirmiş oldu.

İşte değişikliğin ardından Deniz Baysal'ın X'teki kapak fotoğrafı:

twitter.com

