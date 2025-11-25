Uzak Şehir'den Yeni Rekor: Son 9 Yılın En Yüksek Reytingini Aldı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, her hafta kendi reyting rekorunu kırmaya devam ediyor. Uzak Şehir dün akşam yayınlanan (24 Kasım) 39. bölümüyle yeni bir rekora imza attı. Uzak Şehir, ABC1 kategorisinde aldığı reytingle son 9 yılın rekorunu kırdı.
Geçtiğimiz sezondan beri Uzak Şehir'in reyting başarısını konuşuyoruz.
Deniz Tural'ın haberine göre Uzak Şehir, ABC1 kategorisinde son 9 yılın rekorunu kırdı.
