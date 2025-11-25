onedio
article/comments
article/share
Uzak Şehir'den Yeni Rekor: Son 9 Yılın En Yüksek Reytingini Aldı

Esra Demirci
25.11.2025 - 15:43

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, her hafta kendi reyting rekorunu kırmaya devam ediyor. Uzak Şehir dün akşam yayınlanan (24 Kasım) 39. bölümüyle yeni bir rekora imza attı. Uzak Şehir, ABC1 kategorisinde aldığı reytingle son 9 yılın rekorunu kırdı.

KAYNAK: Deniz Tural

Geçtiğimiz sezondan beri Uzak Şehir'in reyting başarısını konuşuyoruz.

Kanal D ekranlarında yayınlanan aşiret dizisi Uzak Şehir, reytinglerdeki artış trendini sürdürmeye devam ediyor. 24 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 39. bölümüyle yine muazzam reytingler alan Uzak Şehir, aldığı oranla son 9 yılın reyting rekorunu kırmayı başardı.

Deniz Tural'ın haberine göre Uzak Şehir, ABC1 kategorisinde son 9 yılın rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz sezon aldığı reytinglerde son 5 yılın reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, bu defa 39. bölümde ABC1 kategorisinde aldığı 15.58 reytingle son 9 yılın rekorunu egale etti. Henüz sezon ortasında olan Uzak Şehir'in bu rekoru da geçeceği düşünülüyor.

