Türkler Savaşa Rağmen Dubai’de Emlak Yatırımından Vazgeçmedi

Dubai’de kapatılan hava sahası nedeniyle birçok kişi mahsur kalmış, karayolu ile kenti terk etmek zorunda kalmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arazi ve Emlak Dairesi verilerinden edinilen bilgilere göre, Dubai’ye düşen füzelere rağmen emlak yatırımları hız kesmedi.

Dubai’de 28 Şubat – 6 Mart 2026’yı kapsayan bir haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık bin 727 konut ve 139 arsa satıldı. Savaşın gölgesindeki bu süreçte Türk vatandaşları da alımda hız kesmedi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Türkler bir haftada sadece iki firmadan, biri villa olmak üzere yaklaşık 10,5 milyon dolarlık mülk satın aldı. Bu alımların 7’sini lüks bir projedeki daireler oluşturdu. Türk vatandaşları, Dubai’ye konut yatırımında geçen yıl ikinci sıraya yükselmişti.

Dubai’deki gayrimenkul sektör temsilcisi Burak Ustaoğlu, “Bölgesel gerilim ve saldırıların ardından bile piyasa yaklaşık 2 milyar dolarlık haftalık satış hacmi üretti. Bu veriler, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai emlak piyasasının kriz dönemlerinde dahi güçlü yatırımcı talebini koruduğunu gösteriyor. Piyasa hareketliliği, uluslararası yatırımcıların Dubai’ye olan güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.