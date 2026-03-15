article/comments
Türkler Savaşa Rağmen Dubai’de Emlak Yatırımından Vazgeçmedi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 17:50

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında başta Dubai olmak üzere Körfez’deki kentler İran füzelerinin hedefi olmuştu. Orta Doğu’daki savaşa rağmen Dubai’de yapılan emlak yatırımlarının hız kesmediği ortaya çıktı. Savaşın başladığı 28 Şubat’tan sonra sadece 1 haftada toplam 2 milyar dolarlık konut ve arsa satışı yapıldı. Türk vatandaşlarının da savaşa rağmen Dubai’de emlak yatırımlarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Hamide Hangül / Dünya

Dünyanın yatırım merkezlerinden biri olan Dubai, Orta Doğu’daki savaşta İran füzelerinin hedefi olmuştu.

Dubai’de kapatılan hava sahası nedeniyle birçok kişi mahsur kalmış, karayolu ile kenti terk etmek zorunda kalmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arazi ve Emlak Dairesi verilerinden edinilen bilgilere göre, Dubai’ye düşen füzelere rağmen emlak yatırımları hız kesmedi.

Dubai’de 28 Şubat – 6 Mart 2026’yı kapsayan bir haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık bin 727 konut ve 139 arsa satıldı. Savaşın gölgesindeki bu süreçte Türk vatandaşları da alımda hız kesmedi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Türkler bir haftada sadece iki firmadan, biri villa olmak üzere yaklaşık 10,5 milyon dolarlık mülk satın aldı. Bu alımların 7’sini lüks bir projedeki daireler oluşturdu. Türk vatandaşları, Dubai’ye konut yatırımında geçen yıl ikinci sıraya yükselmişti.

Dubai’deki gayrimenkul sektör temsilcisi Burak Ustaoğlu, “Bölgesel gerilim ve saldırıların ardından bile piyasa yaklaşık 2 milyar dolarlık haftalık satış hacmi üretti. Bu veriler, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai emlak piyasasının kriz dönemlerinde dahi güçlü yatırımcı talebini koruduğunu gösteriyor. Piyasa hareketliliği, uluslararası yatırımcıların Dubai’ye olan güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
