Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Özetinin Bile Çok İzlenmesine Açıklık Getirdi
Kanal D'nin rakipsiz dizisi Uzak Şehir her hafta yeni bölümüyle ortalığın tozunu attırıyor. Yükselişine devam eden Uzak Şehir öylesine rağbet görüyor ki özet bölümüyle çoğu diziyi solluyor. Peki, Uzak Şehir'in özet bölümü nasıl bu kadar izleniyor? Reyting uzmanı bu konuda açıklama yaptı.
Aşiret dizisi Uzak Şehir'in reyting başarısını dilimizden düşüremiyoruz.
İşte reyting uzmanının Uzak Şehir'in özet reytingleri hakkındaki açıklaması:
