Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Özetinin Bile Çok İzlenmesine Açıklık Getirdi

Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Özetinin Bile Çok İzlenmesine Açıklık Getirdi

Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 09:35

Kanal D'nin rakipsiz dizisi Uzak Şehir her hafta yeni bölümüyle ortalığın tozunu attırıyor. Yükselişine devam eden Uzak Şehir öylesine rağbet görüyor ki özet bölümüyle çoğu diziyi solluyor. Peki, Uzak Şehir'in özet bölümü nasıl bu kadar izleniyor? Reyting uzmanı bu konuda açıklama yaptı.

Aşiret dizisi Uzak Şehir'in reyting başarısını dilimizden düşüremiyoruz.

Aşiret dizisi Uzak Şehir'in reyting başarısını dilimizden düşüremiyoruz.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir reytinglerde yeni bölümüyle ilk sırada özet bölümüyle ise ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Yalnızca pazartesi akşamı değil, haftalık reyting sıralamasında da zirveyi elden bırakmayan Uzak Şehir'in bu başarısı rakiplerini kıskandırmaya devam ederken özetinin bile çoğu diziyi geçmesine reyting uzmanından açıklama geldi.

İşte reyting uzmanının Uzak Şehir'in özet reytingleri hakkındaki açıklaması:

İşte reyting uzmanının Uzak Şehir'in özet reytingleri hakkındaki açıklaması:

'Özetin matematiğini geçen haftayla birlikte okumak gerekiyor. Geçen hafta dizi +1,56 puanlık artış yaşamıştı ve bu yeni seyircinin bir kısmı doğal olarak yeni bölümün özetine de geldi. Yani ortada özete gelip kaçan bir seyirci yok, bu nedenle o makas yeni bölüme yansımıyor'

Esra Demirci
Esra Demirci
