Çok Güzel Hareketler'in Uzak Şehir Parodisinin Kamera Arkası Ortaya Çıktı
Star TV'de yayınlanan eğlence programı Çok Güzel Hareketler, reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin parodisiyle gündem oldu. Gerçeğini aratmayan parodide özellikle Evliya Aykan'ın canlandırdığı Sadakat karakteri viral olurken skecin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada Çok Güzel Hareketler'in Uzak Şehir parodisi gündemden düşmüyor.
