Çok Güzel Hareketler'in Uzak Şehir Parodisinin Kamera Arkası Ortaya Çıktı

Uzak Şehir
Esra Demirci
26.11.2025 - 10:41

Star TV'de yayınlanan eğlence programı Çok Güzel Hareketler, reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin parodisiyle gündem oldu. Gerçeğini aratmayan parodide özellikle Evliya Aykan'ın canlandırdığı Sadakat karakteri viral olurken skecin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada Çok Güzel Hareketler'in Uzak Şehir parodisi gündemden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan aşiret dizisi Uzak Şehir'i aylardır dilimizden düşüremiyoruz. Şimdi de Çok Güzel Hareketler programındaki enfes parodi izlenme rekorları kırdı. Oyunculardan Evliya Aykan'ın Gonca Cilasun'un hayat verdiği Sadakat karakterini canlandırması gündemden düşmedi. Şimdi de sosyal medyada Uzak Şehir skecinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

