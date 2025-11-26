Seyirci, Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT'ye Sordu
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'de ortalık iyice karıştı. Boran'ın vasiyeti üzerine karısı Alya'yla evlenen Cihan, sonrasında Alya'ya aşık olmuştu. Fakat 2. sezonda Boran'ın ölmediğini öğrendik. Üstelik Boran komadan uyanıp Alya ve Deniz'i geri istediğini açıkladı. Boran'ın aslında ölmemesi üzerine Alya ve Cihan'ın evliliğinin iptal olması gibi bir durum dizide geçse de seyirci bu mantık hatasını doğrudan ChatGPT'ye sordu.
Her hafta ekrana kilitleyen Uzak Şehir'de Boran krizi yaşanıyor.
Uzak Şehir seyircisi, dizideki bu mantık hatasını ChatGPT'ye sordu.
