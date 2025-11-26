onedio
Seyirci, Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT'ye Sordu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 14:21

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'de ortalık iyice karıştı. Boran'ın vasiyeti üzerine karısı Alya'yla evlenen Cihan, sonrasında Alya'ya aşık olmuştu. Fakat 2. sezonda Boran'ın ölmediğini öğrendik. Üstelik Boran komadan uyanıp Alya ve Deniz'i geri istediğini açıkladı. Boran'ın aslında ölmemesi üzerine Alya ve Cihan'ın evliliğinin iptal olması gibi bir durum dizide geçse de seyirci bu mantık hatasını doğrudan ChatGPT'ye sordu.

Her hafta ekrana kilitleyen Uzak Şehir'de Boran krizi yaşanıyor.

Öldü sandığımız Boran, bir de vasiyet olarak Cihan'ın Alya'yla evlenmesini istemişti. Nitekim vasiyeti yerine getirildi ve nikah kıyıldı fakat hiç hesapta olmayan bir durum gerçekleşti. Cihan ve Alya zamanla birbirine aşık olurken Boran'ın bir anda ölmediği ortaya çıktı. Üstelik Boran komadan uyanıp kardeşi Cihan'a meydan okuyarak Alya ve oğlu Deniz'i alacağını söyledi.

Dizide şu an Cihan'la evli olan fakat eski kocası Boran'ın ölmemesi üzerine Boran'la hukuken evli olduğu öne sürülen Alya'nın kiminle evli olduğu ise kafa karıştırmaya başladı.

Uzak Şehir seyircisi, dizideki bu mantık hatasını ChatGPT'ye sordu.

ChatGPT, Boran'ın ölmediğinin ortaya çıkmasına rağmen ikinci evliliğin geçerli sayılacağını açıklarken ayrıca ilk evliliğin yeniden geçerli olamayacağını belirtti. Yani Boran'ın ölmeme senaryosunda bile Cihan ve Alya evliliği zedelenmemiş oluyor. Seyirci, ChatGPT'yle bu konuya açıklık getirse de senaryoda neler yaşanacağını kestiremiyoruz.

