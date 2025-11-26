Seyirci, Uzak Şehir'deki Mantık Hatasını ChatGPT'ye Sordu

Öldü sandığımız Boran, bir de vasiyet olarak Cihan'ın Alya'yla evlenmesini istemişti. Nitekim vasiyeti yerine getirildi ve nikah kıyıldı fakat hiç hesapta olmayan bir durum gerçekleşti. Cihan ve Alya zamanla birbirine aşık olurken Boran'ın bir anda ölmediği ortaya çıktı. Üstelik Boran komadan uyanıp kardeşi Cihan'a meydan okuyarak Alya ve oğlu Deniz'i alacağını söyledi.

Dizide şu an Cihan'la evli olan fakat eski kocası Boran'ın ölmemesi üzerine Boran'la hukuken evli olduğu öne sürülen Alya'nın kiminle evli olduğu ise kafa karıştırmaya başladı.