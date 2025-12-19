onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Son Olarak Aile'de İzlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Belli Oldu!

Son Olarak Aile'de İzlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Belli Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ dizi Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 20:03

Popüler oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde izlemiştik. Aile dizisinin ardından Organize İşler dizisinin kadrosunda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Disney Plus'ın yeni dizisinde başrol olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un setlere ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un setlere ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aile'de izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, ardından Organize İşler serisindeki Sarı Saruhan rolüne geri dönmüştü. Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin çekimleri bitmişken Birsen Altuntaş, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu yeni diziyi açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Disney Plus'ın yeni dizisi "Dönence"nin başrol oyuncusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Disney Plus'ın yeni dizisi "Dönence"nin başrol oyuncusu oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Tatlıtuğ, Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ’ın yeni iddialı projesi “Dönence”yle anlaştı. Mehmet Bozdağ’ın senaryosunu Bekir Kerem Kurt’la beraber yazdığı 8 bölümlük dizi Disney Plus için çekilecek.

Altuntaş, Kıvanç Tatlıtuğ'un Dönence dizisinde Ajan Ali karakterine hayat vereceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın