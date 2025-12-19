Son Olarak Aile'de İzlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Belli Oldu!
Popüler oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde izlemiştik. Aile dizisinin ardından Organize İşler dizisinin kadrosunda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Disney Plus'ın yeni dizisinde başrol olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un setlere ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Disney Plus'ın yeni dizisi "Dönence"nin başrol oyuncusu oldu.
