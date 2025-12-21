Biraz da Nostalji: Hala İzlemediyseniz Kendinizi Sorgulamanız Gereken 15 Şaheser Film
Sinema tarihinde bazı filmler vardır ki yalnızca kendi dönemlerini değil, kendilerinden sonra gelen tüm yapımları da etkiler. Bu filmler; anlatıları, karakterleri, görsel dili ve bıraktıkları izlerle yıllar geçse de değerini kaybetmez. Nostaljik olarak anılmalarının nedeni yalnızca eski olmaları değil, zamana karşı direnmiş olmalarıdır. İşte sinema kültürünü şekillendiren, tekrar tekrar izlenmeyi hak eden ve mutlaka izlenmesi gereken nostaljik filmlerden oluşan bir liste.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Godfather (1972)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Casablanca (1942)
3. Back to the Future (1985)
4. Psycho (1960)
5. Citizen Kane (1941)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Forrest Gump (1994)
7. 12 Angry Men (1957)
8. The Shawshank Redemption (1994)
9. Gone with the Wind (1939)
10. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)
12. Vertigo (1958)
13. Rocky (1976)
14. Stand by Me (1986)
15. Blade Runner (1982)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın