Biraz da Nostalji: Hala İzlemediyseniz Kendinizi Sorgulamanız Gereken 15 Şaheser Film

Sinema tarihinde bazı filmler vardır ki yalnızca kendi dönemlerini değil, kendilerinden sonra gelen tüm yapımları da etkiler. Bu filmler; anlatıları, karakterleri, görsel dili ve bıraktıkları izlerle yıllar geçse de değerini kaybetmez. Nostaljik olarak anılmalarının nedeni yalnızca eski olmaları değil, zamana karşı direnmiş olmalarıdır. İşte sinema kültürünü şekillendiren, tekrar tekrar izlenmeyi hak eden ve mutlaka izlenmesi gereken nostaljik filmlerden oluşan bir liste.