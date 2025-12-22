Sinema Yeniden Tanımlanıyor: Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da ScreenX'i Hayata Geçirdi
Türkiye'nin en büyük ScreenX salonuna hazır mısınız? Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da hayata geçirdiği ScreenX ile sinema teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Bu özel salonda, birden fazla yeni nesil sinema teknolojisini aynı anda kullanılıyor. Böylece izleyici, filmi görüntü, ses ve konforla birlikte bütünsel bir yaklaşımla ele alabiliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinema teknolojilerinde yeni bir adım: Paribu Cineverse ile ScreenX!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sinemanın geldiği son versiyon olarak tanımlıyoruz”
Sınırlar ortadan kalkıyor, izleyici filmin içine çekiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın