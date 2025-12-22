onedio
Sinema Yeniden Tanımlanıyor: Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da ScreenX'i Hayata Geçirdi

Dilara Bağcı Peker
22.12.2025 - 15:49

Türkiye'nin en büyük ScreenX salonuna hazır mısınız? Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da hayata geçirdiği ScreenX ile sinema teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Bu özel salonda, birden fazla yeni nesil sinema teknolojisini aynı anda kullanılıyor. Böylece izleyici, filmi görüntü, ses ve konforla birlikte bütünsel bir yaklaşımla ele alabiliyor!

Sinema teknolojilerinde yeni bir adım: Paribu Cineverse ile ScreenX!

Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da hayata geçirdiği yeni ScreenX salonu ile sinema teknolojilerinde önemli bir adım attı. ScreenX ekranlarında, ana perdenin yanı sıra yan duvarlara kadar uzanan panoramik görüntü alanı bulunuyor. Böylece izleyici, filmin merkezine taşınıyor ve salon, görüntü, ses ve konfor bütünsel bir yaklaşımla ele alınmış oluyor. Sinema, artık sadece izlenen bir gösteri olmanın ötesine geçip yaşanan bir deneyim oluyor.

Türkiye’de ilk kez Paribu Cineverse Emaar Square Mall’da 19 Aralık’ta, “Avatar: Ateş ve Kül” filmiyle kapılarını açan yeni ScreenX salonu, yalnızca ana perdeyi değil; salonun yan duvarlarına doğru genişleyerek izleyicinin tüm görüş alanını kapsıyor. Bu sayede sahneler izleyiciyi çevreliyor. Özellikle aksiyon sahnelerinde izleyici kendisini filmin içindeymiş gibi hissediyor.

"Sinemanın geldiği son versiyon olarak tanımlıyoruz”

CGV Mars Cinema Group Dijital Sinema Sistemleri Müdür Yardımcısı Ferhat Ersoy, yeni salonla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “ScreenX formatı, geleneksel sinemadan farklı olarak filmi ana perdenin yanı sıra salonun yan duvarlarınada taşıyarak izleyicinin tüm görüş alanını kapsayan bir deneyim sunuyor. Biz de ScreenX formatının sunduğu bu görsel kapsayıcılığı, salona özel tasarlanan güçlü bir ses sistemiyle destekleyerek işitsel kapsayıcılığı da sağladık. Türkiye’de ilk ve tek olan RGB lazer 4K projektör, yine Türkiye’de ilk ve en büyük ScreenX perdesi ve maksimum konfor sunan özel koltuklarla birlikte bu salon, tek bir teknolojiyle sınırlı kalmayan, farklı sistemlerin ve tasarımların bütünleştiği bir deneyim alanı haline geldi. Bu nedenle biz ScreenX Emaar’ı, sinemanın son versiyonu olarak tanımlıyoruz.”

Sınırlar ortadan kalkıyor, izleyici filmin içine çekiliyor.

Türkiye’de ilk ve tek olan yeni nesil RGB lazer projektör ile 4K çözünürlükte sunulan kusursuz görüntü kalitesi; bu kaliteyi izleyiciye en doğru şekilde yansıtan özel geliştirilen sinema perdesi, ScreenX formatında sunulan Türkiye’nin en geniş görüntü alanı ile sinema deneyimini zirveye taşıyor.

Salon, ayrıca Türkiye’nin en büyük ScreenX perdesine ev sahipliği yapıyor. 16,92 x 9,14 metre ölçülerindeki bu ekranda, özel yüzey kaplaması kullanılıyor ve siyahlar daha derin, beyazlar daha parlak ve renkler daha dengeli görünüyor.

Tüm bunlara ek olarak özel tasarım geniş koltuklar, ayarlanabilir koltuklar ve ergonomik düzeni sayesinde izleyici maksimum konforla filme odaklanabiliyor.

