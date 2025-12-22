Sinema Yeniden Tanımlanıyor: Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da ScreenX'i Hayata Geçirdi

Paribu Cineverse, Emaar Square Mall’da hayata geçirdiği yeni ScreenX salonu ile sinema teknolojilerinde önemli bir adım attı. ScreenX ekranlarında, ana perdenin yanı sıra yan duvarlara kadar uzanan panoramik görüntü alanı bulunuyor. Böylece izleyici, filmin merkezine taşınıyor ve salon, görüntü, ses ve konfor bütünsel bir yaklaşımla ele alınmış oluyor. Sinema, artık sadece izlenen bir gösteri olmanın ötesine geçip yaşanan bir deneyim oluyor.

Türkiye’de ilk kez Paribu Cineverse Emaar Square Mall’da 19 Aralık’ta, “Avatar: Ateş ve Kül” filmiyle kapılarını açan yeni ScreenX salonu, yalnızca ana perdeyi değil; salonun yan duvarlarına doğru genişleyerek izleyicinin tüm görüş alanını kapsıyor. Bu sayede sahneler izleyiciyi çevreliyor. Özellikle aksiyon sahnelerinde izleyici kendisini filmin içindeymiş gibi hissediyor.