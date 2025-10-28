Annesiyle Birlikte İspanya'ya Gitmek İsteyen Genç Red Cevabını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Son dönemde Schengen Vizesi almak zorlaştı bildiğiniz üzere. Bu durum başvuru sahipleri için ciddi bir yük haline geldi. Sadece seyahat etmek isteyenler değil, öğrenciler ya da iş için yurt dışına çıkmak isteyenler de zor durumla kalıyor. Bu zorluklarla başa çıkmak ve başarılı bir şekilde Schengen Vizesi alabilmek için, başvuru sürecini doğru bir şekilde yönetmek ve gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamak büyük önem taşıyor. Fakat bazen bu da yeterli olmayabiliyor.

Annesi ile birlikte İspanya'ya gitmek isteyen bir genç, vize sonuçlarını kamera karşısında öğrenmek istedi. Fakat aldığı red cevabı üzerine gözyaşlarını tutamadı.