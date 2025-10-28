onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Annesiyle Birlikte İspanya'ya Gitmek İsteyen Genç Red Cevabını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Annesiyle Birlikte İspanya'ya Gitmek İsteyen Genç Red Cevabını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2025 - 14:30

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde Schengen Vizesi almak zorlaştı bildiğiniz üzere. Bu durum başvuru sahipleri için ciddi bir yük haline geldi. Sadece seyahat etmek isteyenler değil, öğrenciler ya da iş için yurt dışına çıkmak isteyenler de zor durumla kalıyor. Bu zorluklarla başa çıkmak ve başarılı bir şekilde Schengen Vizesi alabilmek için, başvuru sürecini doğru bir şekilde yönetmek ve gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamak büyük önem taşıyor. Fakat bazen bu da yeterli olmayabiliyor. 

Annesi ile birlikte İspanya'ya gitmek isteyen bir genç, vize sonuçlarını kamera karşısında öğrenmek istedi. Fakat aldığı red cevabı üzerine gözyaşlarını tutamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Kolay vize almanın bir yöntemi var mı?

Kolay vize almanın bir yöntemi var mı?

Tabii ki en önemli nokta belgelerin eksiksiz olması. Banka hesap dökümü, maaş bordrosu, SGK dökümü, seyahat sağlık sigortası, uçak ve otel rezervasyonu gibi temel belgelerin yanında tutarlı bir seyahat planı sunmak, Türkiye'ye dönüş bağlantılarını da göstermek önemli. Hepsinden önemlisi de başvuruları son dakikaya bırakmamak. Peki siz son dönemde böyle bir problem yaşadınız mı? Seyahat planı yapanlar için tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın