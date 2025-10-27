Bir Turistin "Dikkat Edin Türkiye Çok Tehlikeli" Diyerek Paylaştığı Video Kalpleri Isıttı

Türkiye son yıllarda kedileri ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Turistler sokakta özgürce dolaşan kedilere hayran kalıyor. Hatta İstanbul pek çok kişi tarafından 'Catstanbul' olarak biliniyor. Pek çok ülkede sokakta kedi ya da herhangi bir sokak hayvanı görmek neredeyse imkansız. Bu yüzden turistler için bu durum oldukça ilginç.

Türkiye'ye gelen bir turist 'Türkiye çok tehlikeli' diyerek bir video paylaştı. Videoda paylaştığı detaylar beğeni topladı.