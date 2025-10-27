onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Turistin "Dikkat Edin Türkiye Çok Tehlikeli" Diyerek Paylaştığı Video Kalpleri Isıttı

Bir Turistin "Dikkat Edin Türkiye Çok Tehlikeli" Diyerek Paylaştığı Video Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2025 - 17:54

İçerik Devam Ediyor

Türkiye son yıllarda kedileri ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Turistler sokakta özgürce dolaşan kedilere hayran kalıyor. Hatta İstanbul pek çok kişi tarafından 'Catstanbul' olarak biliniyor. Pek çok ülkede sokakta kedi ya da herhangi bir sokak hayvanı görmek neredeyse imkansız. Bu yüzden turistler için bu durum oldukça ilginç.

Türkiye'ye gelen bir turist 'Türkiye çok tehlikeli' diyerek bir video paylaştı. Videoda paylaştığı detaylar beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Türkiye çok tehlikeli. Kedi alerjisi olanlar için"

"Türkiye çok tehlikeli. Kedi alerjisi olanlar için"

Daha önce de bir turist 'Türkiye çok tehlikeli. Spor hedefleriniz için' diyerek birbirinden lezzetli yemeklerimizi paylaşmış, videosu beğeni toplamıştı. Bu içerik üreticisi de 'Türkiye çok tehlikeli' diye başladığı videosunu 'Kedi alerjisi olanlar için' diyerek bitirdi. Önce kızdıran video, ardından kalpleri ısıttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
YUMURTALISUCUK

Başka ülkelerdeki hayvanlar nerdeymiş merak ettim

Davuthan

Turist değil bu yeni türedi bu da iri meme çirkin sıfat tayfadan influ ediyor boş boş....