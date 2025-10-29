Bir İçerik Üreticisi Büyük İlgi Gören Sosyal Konut Projesinin Dikkat Edilmesi Gereken Yanını Anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nun duyurduğu '81 ilde 500 bin sosyal konut' projesi oldukça ilgi gördü bildiğiniz üzere. Başvuruları Kasım ayında başlayacak olan proje hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 2027'nin Mart ayında teslim edilmesi beklenen evlere şimdiden talep büyük.
Bir içerik üreticisi, bu projenin bir de dikkat edilmesi gereken kısmına gelelim diyerek projeye katılmak isteyenleri uyardı. Taksitlerle ilgili verdiği bilgi pek çok kişinin atladığı bir detay olsa da pek de önemli bulunmadı.
"Taksit sabit değil"
