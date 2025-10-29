onedio
Bir İçerik Üreticisi Büyük İlgi Gören Sosyal Konut Projesinin Dikkat Edilmesi Gereken Yanını Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Büyük İlgi Gören Sosyal Konut Projesinin Dikkat Edilmesi Gereken Yanını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2025 - 14:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nun duyurduğu '81 ilde 500 bin sosyal konut' projesi oldukça ilgi gördü bildiğiniz üzere. Başvuruları Kasım ayında başlayacak olan proje hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 2027'nin Mart ayında teslim edilmesi beklenen evlere şimdiden talep büyük.

Bir içerik üreticisi, bu projenin bir de dikkat edilmesi gereken kısmına gelelim diyerek projeye katılmak isteyenleri uyardı. Taksitlerle ilgili verdiği bilgi pek çok kişinin atladığı bir detay olsa da pek de önemli bulunmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Taksit sabit değil"

"Taksit sabit değil"

Ödediğimiz 6750 TL'lik taksite her 6 ayda bir, memur maaşına gelen zam kadar zam geleceğini belirten kadın, maaşınıza ve size yapılan zam oranına göre bu ödeme düzenine hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Fakat pek çok kişi kira fiyatlarına yapılan zamların yanında bu miktarın pek de önemli olmayacağını belirterek, bu detayı önemli bulmadı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
