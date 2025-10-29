onedio
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Canlı Yayında Kendisine Gelen Soru Karşısında Sinirlerine Hakim Olamadı

Pelin Yelda Göktepe
29.10.2025 - 11:49

Biliğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi ve sık sık sarsıntılar yaşıyor. Her depremin ardından gözümüz, kulağımız konunun uzmanlarına çevriliyor. Onlardan biri de Prof. Dr. Şener Üşümezsoy. Üşümezsoy hem nevi şahsına münhasır anlatımıyla hem de nokta atışı tespitleriyle öne çıkıyor. Her depremin ardından yaptığı sakinleştirici yorumlar ise deprem korkusuyla yaşayan pek çok kişinin içinin rahatlamasını sağlıyor. 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Sındırgı depreminin ardından, depremi canlı yayında değerlendirdi. Kendisine yöneltilen soru üzerine sinirlerine hakim olmayan Şener Üşümezsoy ' Ya tamam be!' diyerek konuğa sesini yükseltti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Üşümezsoy, kendisine gelen 'Deprem bekleniyor mu?' sorusu üzerine, konuyu daha önce anlattığı belirterek ve 'O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun.'  sözleriyle Gazeteci Serkan Fıçıcı'ya tepki gösterdi. Fıçıcı'nın soruya devam etmesi üzerine 'Yeter be!' diyerek sesini yükselten Üşümezsoy'un o anları gündem oldu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
