Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Canlı Yayında Kendisine Gelen Soru Karşısında Sinirlerine Hakim Olamadı

Biliğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi ve sık sık sarsıntılar yaşıyor. Her depremin ardından gözümüz, kulağımız konunun uzmanlarına çevriliyor. Onlardan biri de Prof. Dr. Şener Üşümezsoy. Üşümezsoy hem nevi şahsına münhasır anlatımıyla hem de nokta atışı tespitleriyle öne çıkıyor. Her depremin ardından yaptığı sakinleştirici yorumlar ise deprem korkusuyla yaşayan pek çok kişinin içinin rahatlamasını sağlıyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Sındırgı depreminin ardından, depremi canlı yayında değerlendirdi. Kendisine yöneltilen soru üzerine sinirlerine hakim olmayan Şener Üşümezsoy ' Ya tamam be!' diyerek konuğa sesini yükseltti.