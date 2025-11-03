Hayatında İlk Kez Otobüse Binen Kadın Deneyimini Paylaştı: "Çok Korkunçtu"

Otobüs deneyiminin çok korkunç olduğunu belirten kadın, ilk ve son otobüs deneyimi olacağını söyledi. Fakat bindiği otobüs kalabalık bile değildi. Üstelik yolculuk kısa sürdü ve oturacak yer de bulabildi. Her gün defalarca otobüs kullanmak zorunda olanların sinirini bozan o videoya pek çok yorum da geldi.