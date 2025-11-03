Hayatında İlk Kez Otobüse Binen Kadın Deneyimini Paylaştı: "Çok Korkunçtu"

Toplu taşıma araçları bazen aşırı kalabalıkla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, yolculuğun bir mücadeleye dönüşmesine sebep olabiliyor. Özellikle yoğun iş ve okul saatlerinde daha belirgin hale geliyor. Bu yüzden zorunlu durumlar dışında toplu taşıma kullanım zamanını iyi ayarlamak oldukça önemli. Aksi taktirde günün yorgunluğu iki katına çıkabiliyor.
Hayatında ilk kez otobüse bineceğini söyleyen kadın yaşadığı deneyimi paylaştı. Otobüste klostrofobisinin tuttuğunu belirten kadın 'Çok korkunçtu' dedi.
"İlk ve son olacak"
