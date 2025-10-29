Kendi Kaşındı: Hindistan'da Sokakta Satılan Bir İçeceği Satın Alan Genç Öğürmekten İçemedi

Hindistan sokak lezzetlerini bilmeyen yoktur. Her biri hijyenden bir hayli uzak oluşuyla biliniyor. Hindistan her zaman birbirinden ilginç görüntülerle gündem olsa da her yıl sayısız turist ağırlıyor. Sosyal medyada pek çok gezgin Hindistan sokaklarında yaşadıklarını paylaşıyor. Her biri, her şeye rağmen bu meşhur sokak lezzetlerini denemekten geri durmuyor.

Hindistan'ı gezen bir içerik üreticisi, sokakta satılan bir içeceği gözüne kestirdi ve denemek istedi. Fakat içeceğin pek iç açıcı görünmediği ortadaydı. Buna rağmen denemekten vazgeçmeyen genç, bin pişman oldu.