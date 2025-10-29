onedio
Kendi Kaşındı: Hindistan'da Sokakta Satılan Bir İçeceği Satın Alan Genç Öğürmekten İçemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2025 - 10:42

Hindistan sokak lezzetlerini bilmeyen yoktur. Her biri hijyenden bir hayli uzak oluşuyla biliniyor. Hindistan her zaman birbirinden ilginç görüntülerle gündem olsa da her yıl sayısız turist ağırlıyor. Sosyal medyada pek çok gezgin Hindistan sokaklarında yaşadıklarını paylaşıyor. Her biri, her şeye rağmen bu meşhur sokak lezzetlerini denemekten geri durmuyor. 

Hindistan'ı gezen bir içerik üreticisi, sokakta satılan bir içeceği gözüne kestirdi ve denemek istedi. Fakat içeceğin pek iç açıcı görünmediği ortadaydı. Buna rağmen denemekten vazgeçmeyen genç, bin pişman oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Öğürmekten içemedi.

Kahverengi bir su olan içecek cam bardakta servis edildi. İçeceği eline alan genç öğürmesine engel olamadı. O sırada içeceği satan sokak satıcısı da durumu fark etse de pek umrunda olmadı.

