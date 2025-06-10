Greta Thunberg Kimdir, Nereli? İklim Aktivisti Greta Thunberg Hayatı

Greta Thunberg, dünya çapında tanınmış bir aktivisttir. Fakat Thunberg'i yalnızca bir aktivist diye tanımlamak az olabilir. Thunberg, genç yaşına rağmen dünya çapında bir sembol haline gelmiş ve dünyanın yakından tanıdığı bir isim olmuştur.

Thunberg, 15 yaşında İsveç parlamentosu önünde “Geleceğimiz İçin Okul Grevi” başlatmıştır ve elinde “Skolstrejk för klimatet” (İklim için okul grevi) pankartıyla bir protesto düzenlemiştir. Bu protestonun ardından da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır. Bu protestonun ardından ise Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) isimli küresel bir projenin başlamasına vesile olmuştur.

Greta Thunberg Kaç Yaşında?

Greta Thunberg 2003 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

Greta Thunberg Nereli?

Greta Thunberg İsveçlidir. Aktör bir baba (Svante Thunberg) ve opera sanatçısı bir annenin (Malena Ernman) kızıdır.