Greta Thunberg Kimdir, Nereli? İklim Aktivisti Greta Thunberg Hayatı
Greta Thunberg, son yılların en etkili genç isimlerinden biri oldu. İklim aktivisti olarak tanıdığımız Greta Thunberg, daha sonra dünyadaki birçok konuya dair düzenlediği eylemlerle ve savunduğu görüşlerle dünyanın gündemine oturdu. Thunberg, küresel çevre hareketinin kilit ismi haline geldi.
Peki Greta Thunberg Kimdir, nereli?
İşte iklim aktivisti Greta Thunberg hayatı ve çalışmaları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Greta Thunberg Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Greta Thunberg İlk Çalışmaları
Greta Thunberg Neden Bu Kadar Ünlü?
Greta Thunberg Madleen Gemisi Ne Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın