Madleen Gemisi Aktivisti Şuayb Ordu Kimdir? Şuayb Ordu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Şuayb Ordu, Gazze'ye insani yardım taşımayı hedefleyen Madleen gemisine İsrail askerlerinin baskın düzenlemesinden önce, Instagram hesabı üzerinden bir video paylaştı. Bu videoda, İsrail'in Madleen yelkenlisine müdahale etmeye hazırlandığına dair haberlere yanıt verdi. 'İsrail ordusunun gemiye müdahale edeceğini, gemideki aktivistleri sınır dışı edeceğini, ancak direniş gösterilirse ateş açacaklarını' belirten haberlere karşı Ordu, İsrail ordusunun, saldırıyı düzenlemek için gemideki bir kişiyi 'günah keçisi' olarak seçebileceğine dikkat çekti.

Ordu, gemiye baskın durumunda hiçbir eylemde bulunmayacağını ifade ederek, eğer kendisine zarar verilirse ve bunu görsel bir belgeyle kanıtlayamazlarsa, hiçbir eylemde bulunmadığını herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

Ordu, bir yıldır barışçıl eylemler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, gemiye baskın yapılması durumunda can yeleklerini giyip elleri boş bir şekilde bekleyeceklerini, tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacaklarını ve hiçbir tepki vermeyeceklerini söyledi.

Türk aktivist Ordu, 'Bütün dünyanın şunu duymasını istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim, hiçbir yüz ifadesinde bile bulunmayacağım, ne yaparlarsa yapsınlar. Birimizin canına gelecek herhangi bir zarardan tamamen iftira atıyorlardır, bunun adı katilliktir.' şeklinde konuştu.

Madleen yelkenlisine baskın düzenlendi. Gemideki 12 aktivistin ise Givon Hapishanesi'ne götürüleceği öğrenildi.