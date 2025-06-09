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Madleen Gemisi Aktivisti Şuayb Ordu Kimdir? Şuayb Ordu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Madleen Gemisi Aktivisti Şuayb Ordu Kimdir? Şuayb Ordu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.06.2025 - 17:16

Gazze'ye insani yardım taşıyan “Özgürlük Filosu Koalisyonu”na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) filosuna bağlı Madleen isimli gemi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya limanından yola çıktı. 12 aktivistin bulunduğu gemiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. 2'si Türk, 7 farklı ülkeden 12 gönüllü gözaltına akınırken gemi ise İsrail'e götürülüyor. Madleen gemisinde yer alan Şuayb Ordu'nun hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Şuayb Ordu kimdir? Kaç yaşında ve asken nerelidir?

İşte, detaylar...

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Şuayb Ordu Kimdir?

Şuayb Ordu Kimdir?

Şuayb Ordu, İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisinde yer alan 12 aktivistten biridir. Almanya'da yaşayan ve burada serbest meslekle uğraşan Ordu, İlahiyat Fakültesi mezunudur. 

Şuayb Ordu Kaç Yaşında?

Şuayb Ordu, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. 

Şuayb Ordu Aslen Nereli? 

Madleen gemisindeki 2 Türk aktivistten biri olan Şuayb Ordu, aslen Osmaniyelidir.

Şuayb Ordu Evli mi? Eşi Kim?

Şuayb Ordu Evli mi? Eşi Kim?

Sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle tanınan Şuayb Ordu, gemiye 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Sümeyra Mittelmeer ile başvurdu. Başvuruları kabul edilen Ordu, 7 farklı ülkeden gelen 12 kişilik mürettebata kabul edildi.

Madleen Gemisindeki Şuayb Ordu'ya Ne Oldu?

Madleen Gemisindeki Şuayb Ordu'ya Ne Oldu?

Şuayb Ordu, Gazze'ye insani yardım taşımayı hedefleyen Madleen gemisine İsrail askerlerinin baskın düzenlemesinden önce, Instagram hesabı üzerinden bir video paylaştı. Bu videoda, İsrail'in Madleen yelkenlisine müdahale etmeye hazırlandığına dair haberlere yanıt verdi. 'İsrail ordusunun gemiye müdahale edeceğini, gemideki aktivistleri sınır dışı edeceğini, ancak direniş gösterilirse ateş açacaklarını' belirten haberlere karşı Ordu, İsrail ordusunun, saldırıyı düzenlemek için gemideki bir kişiyi 'günah keçisi' olarak seçebileceğine dikkat çekti.

Ordu, gemiye baskın durumunda hiçbir eylemde bulunmayacağını ifade ederek, eğer kendisine zarar verilirse ve bunu görsel bir belgeyle kanıtlayamazlarsa, hiçbir eylemde bulunmadığını herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

Ordu, bir yıldır barışçıl eylemler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, gemiye baskın yapılması durumunda can yeleklerini giyip elleri boş bir şekilde bekleyeceklerini, tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacaklarını ve hiçbir tepki vermeyeceklerini söyledi.

Türk aktivist Ordu, 'Bütün dünyanın şunu duymasını istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim, hiçbir yüz ifadesinde bile bulunmayacağım, ne yaparlarsa yapsınlar. Birimizin canına gelecek herhangi bir zarardan tamamen iftira atıyorlardır, bunun adı katilliktir.' şeklinde konuştu.

Madleen yelkenlisine baskın düzenlendi. Gemideki 12 aktivistin ise Givon Hapishanesi'ne götürüleceği öğrenildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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