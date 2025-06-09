Madleen Gemisi Aktivisti Şuayb Ordu Kimdir? Şuayb Ordu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?
Gazze'ye insani yardım taşıyan “Özgürlük Filosu Koalisyonu”na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) filosuna bağlı Madleen isimli gemi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya limanından yola çıktı. 12 aktivistin bulunduğu gemiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. 2'si Türk, 7 farklı ülkeden 12 gönüllü gözaltına akınırken gemi ise İsrail'e götürülüyor. Madleen gemisinde yer alan Şuayb Ordu'nun hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Şuayb Ordu kimdir? Kaç yaşında ve asken nerelidir?
İşte, detaylar...
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Şuayb Ordu Kimdir?
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Şuayb Ordu Evli mi? Eşi Kim?
Madleen Gemisindeki Şuayb Ordu'ya Ne Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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