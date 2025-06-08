İsrail Madleen Gemisine Müdahaleye Hazırlanıyor: Greta Thunberg Gazze İçin Yeni Açıklama Yaptı

İsrail donanması Gazze’ye yaklaşan Madleen’i durdurmaya ve Aşdod limanın çekmeye hazırlanıyor. Yardım filosunun organizatörlerinden biri İsrail’in geminin yerini ve sinyalini engellediğini belirtti.

Madleen filosunda bulunan Türkiye kökenli Yasemin Acar, “Eğer önümüzdeki saatlerde bizden haber alamazsanız, dünyayla bağlantımız kesilmiş demektir. Bunu Gazze için yaptığımızı unutmayın” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, Madeleine nefret filosunun Gazze kıyılarına ulaşmasını önlemek için harekete geçmeleri talimatını verdim. Anti-Semitist Greta'ya ve Hamas'ın propaganda sözcülerine açıkça şunu söylüyorum: Geri dönmelisiniz, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız' ifadelerini kullandı.