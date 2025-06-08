İsrail Madleen Gemisine Müdahaleye Hazırlanıyor: Greta Thunberg Gazze İçin Yeni Açıklama Yaptı
İklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham ve iki Türk aktivisti Gazze'ye taşıyan yardım gemisi Madleen gemisine İsrail müdahaleye hazırlanıyor. İsrail’in gemiyi Aşdod limanına çekmeye hazırlandığı belirtilirken Greta Thunberg’den yeni bir açıklama geldi. Thunberg, “Canımı vermeye hazırım' dedi.
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Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan gemi 1 Haziran'da Filistin için yola çıktı.
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İsrail, gemiye müdahale etmeye hazırlanıyor. Geminin sinyalini engellediği belirtildi.
Greta Thungberg: "Canımı vermeye hazırım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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