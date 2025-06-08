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İsrail Madleen Gemisine Müdahaleye Hazırlanıyor: Greta Thunberg Gazze İçin Yeni Açıklama Yaptı

İsrail Madleen Gemisine Müdahaleye Hazırlanıyor: Greta Thunberg Gazze İçin Yeni Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 15:48

İklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham ve iki Türk aktivisti Gazze'ye taşıyan yardım gemisi Madleen gemisine İsrail müdahaleye hazırlanıyor. İsrail’in gemiyi Aşdod limanına çekmeye hazırlandığı belirtilirken Greta Thunberg’den yeni bir açıklama geldi. Thunberg, “Canımı vermeye hazırım' dedi.

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Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan gemi 1 Haziran'da Filistin için yola çıktı.

Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan gemi 1 Haziran'da Filistin için yola çıktı.

İklim savunucusu İsveçli Greta Thungberg’in aralarında bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu 1 Haziran’da Sicilya’nın Katanya kentinde ‘Madleen’ isimli gemiyle Gazze’ye yardım için yola çıktı. Greta Thunberg’in yanı sıra İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Şuayb Ordu, Yasemin Acar bulunuyor. 

Gazze’nin tek kadın balıkçısı Madleen Kolab’dan adını alan gemi Filistin yolundayken İsrail müdahaleye hazırlanıyor.

İsrail, gemiye müdahale etmeye hazırlanıyor. Geminin sinyalini engellediği belirtildi.

İsrail, gemiye müdahale etmeye hazırlanıyor. Geminin sinyalini engellediği belirtildi.

İsrail donanması Gazze’ye yaklaşan Madleen’i durdurmaya ve Aşdod limanın çekmeye hazırlanıyor. Yardım filosunun organizatörlerinden biri İsrail’in geminin yerini ve sinyalini engellediğini belirtti. 

Madleen filosunda bulunan Türkiye kökenli Yasemin Acar, “Eğer önümüzdeki saatlerde bizden haber alamazsanız, dünyayla bağlantımız kesilmiş demektir. Bunu Gazze için yaptığımızı unutmayın” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, Madeleine nefret filosunun Gazze kıyılarına ulaşmasını önlemek için harekete geçmeleri talimatını verdim. Anti-Semitist Greta'ya ve Hamas'ın propaganda sözcülerine açıkça şunu söylüyorum: Geri dönmelisiniz, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız' ifadelerini kullandı.

Greta Thungberg: "Canımı vermeye hazırım."

Greta Thungberg: "Canımı vermeye hazırım."

CNN’e konuşan Greta Thunberg, “Gazze’ye 100 kilo un ulaştırmak için canımı vermeye hazırım” dedi. 

Thunberg, “Biz bu göreve riskleri bilerek çıktık. Soykırım karşısında sesimizi çıkarmamak, bu göreve çıkmaktan çok daha büyük bir risk. Ne olursa olsun Gazze’ye un girmeli” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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