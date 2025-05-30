Gazze’de Yaşanan Acılar Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Riyad Mansur Ağlayarak Anlattı
BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Gazze olayları için düzenlediği oturumda, Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur konuşma yaptı. Yürek yakan konuşmanın kesitleri sosyal medyada paylaşıldı. Mansur, Gazze’de ölen onlarca çocuk için gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını ağlayarak tamamlamak zorunda kaldı.
Mansur, bir insanın bu zulmü nasıl sürdürebildiğine dair anlam veremediğini ifade ederken, çocuklarını kaybeden annelerin çektiği acıya da değindi.
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Mansur, acil müdahale çağrısında bulundu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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