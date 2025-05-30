Gazze’de Yaşanan Acılar Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Riyad Mansur Ağlayarak Anlattı

BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Gazze olayları için düzenlediği oturumda, Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur konuşma yaptı. Yürek yakan konuşmanın kesitleri sosyal medyada paylaşıldı. Mansur, Gazze’de ölen onlarca çocuk için gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını ağlayarak tamamlamak zorunda kaldı.

Mansur, bir insanın bu zulmü nasıl sürdürebildiğine dair anlam veremediğini ifade ederken, çocuklarını kaybeden annelerin çektiği acıya da değindi.