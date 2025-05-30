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Gazze’de Yaşanan Acılar Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Riyad Mansur Ağlayarak Anlattı

Gazze’de Yaşanan Acılar Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Riyad Mansur Ağlayarak Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 13:16

BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Gazze olayları için düzenlediği oturumda, Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur konuşma yaptı. Yürek yakan konuşmanın kesitleri sosyal medyada paylaşıldı. Mansur, Gazze’de ölen onlarca çocuk için gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını ağlayarak tamamlamak zorunda kaldı.

Mansur, bir insanın bu zulmü nasıl sürdürebildiğine dair anlam veremediğini ifade ederken, çocuklarını kaybeden annelerin çektiği acıya da değindi.

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İşte o anlar 👇

Mansur, acil müdahale çağrısında bulundu.

Mansur, acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze yardımları hakkında da, “Eğer İsrail gerçekten yardımların girişini isteseydi, geçişleri açar ve Birleşmiş Milletler ile tam koordinasyon içinde yardımın eksiksiz ve gecikmeden ulaşmasını sağlardı.” sözlerini kullandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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