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Eşi Tarafından Tokatlanan Macron’a Mustafa Sarıgül’den Esprili Hediye!

Eşi Tarafından Tokatlanan Macron’a Mustafa Sarıgül’den Esprili Hediye!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 12:29

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi tarafından tokatlandığı anlar dünya gündemine oturmuştu. Güney Doğu Asya turunda yaşanan olayda uçaktan inecekleri sırada eşinin Macron’a tokat attığı kameralara yansımıştı. Şimdiyse Mustafa Sarıgül, “Siyaset biraz da mizahtır” sözleriyle olayı esprisini kattı. Macron’a Tulum peyniri göndermek istedi.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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İşte Sarıgül’ün paylaşımı 👇

Sarıgül, videoyu Twitter hesabından yayınladı.

Sarıgül, videoyu Twitter hesabından yayınladı.

“Sayın Macron Tulum peyniri ye Tokat yeme” notuyla paylaşımı yaptı. Sarıgül uzun zamandır sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Gündemi kaçırmadan paylaşımları kısa sürede yayınlıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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