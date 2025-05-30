Eşi Tarafından Tokatlanan Macron’a Mustafa Sarıgül’den Esprili Hediye!
Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi tarafından tokatlandığı anlar dünya gündemine oturmuştu. Güney Doğu Asya turunda yaşanan olayda uçaktan inecekleri sırada eşinin Macron’a tokat attığı kameralara yansımıştı. Şimdiyse Mustafa Sarıgül, “Siyaset biraz da mizahtır” sözleriyle olayı esprisini kattı. Macron’a Tulum peyniri göndermek istedi.
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İşte Sarıgül’ün paylaşımı 👇
Sarıgül, videoyu Twitter hesabından yayınladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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