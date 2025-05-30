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'Bomba' Sohbeti Pahalıya Patladı: AJet'in Ankara - Diyarbakır Uçağında 3 Yolcu Gözaltına Alındı

'Bomba' Sohbeti Pahalıya Patladı: AJet'in Ankara - Diyarbakır Uçağında 3 Yolcu Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 12:12

Ankara-Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken bomba kelimesini kullandı. Olay üzerine pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. 3 yolcu gözaltına alındı.

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Uçuş öncesi uçaktaki ‘bomba’ şakası yolcuları gözaltına aldırdı.

Uçuş öncesi uçaktaki ‘bomba’ şakası yolcuları gözaltına aldırdı.

Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları'na ait uçak yolcu alımını tamamladı. 

Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında bomba kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı. Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. 

Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ozzymandias27

Böyle si.kko si.kko espiri yapanlara ayar oluyorm.

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