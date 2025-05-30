'Bomba' Sohbeti Pahalıya Patladı: AJet'in Ankara - Diyarbakır Uçağında 3 Yolcu Gözaltına Alındı
Ankara-Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken bomba kelimesini kullandı. Olay üzerine pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. 3 yolcu gözaltına alındı.
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Uçuş öncesi uçaktaki ‘bomba’ şakası yolcuları gözaltına aldırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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