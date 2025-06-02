Gazze için Özgürlük Filosu'nun Yeni Gemisi İsveçli Aktivist Greta Thunberg ile Gazze’ye Gidiyor
Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi 'Madleen', İtalya'nın Katanya limanından hareket etti. Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.
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Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun "Madleen" yelkenlisi, Gazze'ye yardım götürme amacıyla Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.
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İtalyan basınındaki haberlere göre, Thunberg, limandan hareket öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerini "ablukayı sembolik olarak kırmayı amaçlayan sivil bir misyon" olarak tanımladı.
İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riski var.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti
Greta Thunberg’in yolculuktan paylaştığı bir video: “Dünyanın sessizliği ölümcül. 2 milyon insanın sistematik olarak açlığa maruz kaldığını görüyoruz. Özgür bir Filistin için mücadele etmek için ahlaki bir yükümlülük.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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