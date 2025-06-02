Gazze için Özgürlük Filosu'nun Yeni Gemisi İsveçli Aktivist Greta Thunberg ile Gazze’ye Gidiyor

Thunberg, 'Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz. Burada bulunuyorum çünkü bu bir zorunluluk.' dedi.

Üzerinde 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtü ve kefiyesiyle konuşma yapan Thunberg, 'Bu misyon, onlarca yıldır süren bunaltıcı baskının ardından, İsrail tarafından sistematik olarak aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgilidir. Ve bu, bizim hükümetlerimizin, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve medyamızın desteğiyle gerçekleşiyor. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil. Bir soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği bundan çok daha tehlikeli.' diye konuştu.