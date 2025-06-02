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Gazze için Özgürlük Filosu'nun Yeni Gemisi İsveçli Aktivist Greta Thunberg ile Gazze’ye Gidiyor

Gazze için Özgürlük Filosu'nun Yeni Gemisi İsveçli Aktivist Greta Thunberg ile Gazze’ye Gidiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 12:20

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi 'Madleen', İtalya'nın Katanya limanından hareket etti. Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

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Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun "Madleen" yelkenlisi, Gazze'ye yardım götürme amacıyla Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun "Madleen" yelkenlisi, Gazze'ye yardım götürme amacıyla Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.

Yola çıkmadan önce çok sayıda kişi limana gelerek ellerindeki Filistin bayraklarıyla yelkendekilere destek verdi. Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Thunberg, limandan hareket öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerini "ablukayı sembolik olarak kırmayı amaçlayan sivil bir misyon" olarak tanımladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Thunberg, limandan hareket öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerini "ablukayı sembolik olarak kırmayı amaçlayan sivil bir misyon" olarak tanımladı.

Thunberg, 'Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz. Burada bulunuyorum çünkü bu bir zorunluluk.' dedi.

Üzerinde 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtü ve kefiyesiyle konuşma yapan Thunberg, 'Bu misyon, onlarca yıldır süren bunaltıcı baskının ardından, İsrail tarafından sistematik olarak aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgilidir. Ve bu, bizim hükümetlerimizin, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve medyamızın desteğiyle gerçekleşiyor. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil. Bir soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği bundan çok daha tehlikeli.' diye konuştu.

İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riski var.

İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riski var.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan, 'Madleen' yelkenlisinin misyonuna ilişkin yapılan açıklamada, 'Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Avrupa kara sularından, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedefliyor. Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır.' ifadesi kullanıldı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Madleen'in yaklaşık bir haftalık yolculukla Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiği ancak geçen ay, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 'Conscience' adlı teknesine yapıldığı gibi İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riski bulunduğu belirtildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı. İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın 'Conscience' gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.

Greta Thunberg’in yolculuktan paylaştığı bir video: “Dünyanın sessizliği ölümcül. 2 milyon insanın sistematik olarak açlığa maruz kaldığını görüyoruz. Özgür bir Filistin için mücadele etmek için ahlaki bir yükümlülük.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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