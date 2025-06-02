Fas Kralı, Kuraklık ve Ekonomi Nedeniyle Kurban Bayramı’nda Kurban Kesmeyi Yasakladı

Kral’ın Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonundan okunan mesajında ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.

Ülke yönetimi olarak üzerlerine düşen sorumluluk gereği ve dini vecibelerin kolaylaştırılması hususundaki yükümlülük doğrultusunda halka bu yıl kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, bu ibadeti Fas halkı adına Kral 6. Muhammed'in yerine getireceği belirtildi.