Fas Kralı, Kuraklık ve Ekonomi Nedeniyle Kurban Bayramı’nda Kurban Kesmeyi Yasakladı
Fas Kralı 6. Muhammed, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu. Fas'ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi daha önce 3 defa daha yaşanmıştı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.
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Kral 6. Muhammed, Fas’ta bu Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesini yasakladı.
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Kral 6. Muhammed’in kararına rağmen gizli olarak kurban kesmeye çalışanlar güvenlik güçleri tarafından engelleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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