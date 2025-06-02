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Fas Kralı, Kuraklık ve Ekonomi Nedeniyle Kurban Bayramı’nda Kurban Kesmeyi Yasakladı

Fas Kralı, Kuraklık ve Ekonomi Nedeniyle Kurban Bayramı’nda Kurban Kesmeyi Yasakladı

Kurban Bayramı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 11:54

Fas Kralı 6. Muhammed, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu. Fas'ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi daha önce 3 defa daha yaşanmıştı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.

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Kral 6. Muhammed, Fas’ta bu Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesini yasakladı.

Kral 6. Muhammed, Fas’ta bu Kurban Bayramı’nda kurban kesilmesini yasakladı.

Kral’ın Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonundan okunan mesajında ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.

Ülke yönetimi olarak üzerlerine düşen sorumluluk gereği ve dini vecibelerin kolaylaştırılması hususundaki yükümlülük doğrultusunda halka bu yıl kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, bu ibadeti Fas halkı adına Kral 6. Muhammed'in yerine getireceği belirtildi.

Kral 6. Muhammed’in kararına rağmen gizli olarak kurban kesmeye çalışanlar güvenlik güçleri tarafından engelleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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