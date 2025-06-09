Madleen Gemisi Aktivisti Yasemin Acar Kimdir? Yasemin Acar Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?
Gazze'ye yardım taşıyan (Freedom Flotilla Coalition-FFC) “Özgürlük Filosu Koalisyonu”na bağlı Madleen adlı gemi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya limanından harekete geçti. Mürettebatı 12 aktivistten oluşan gemiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. 7 farklı ülkeden 12 aktivist gözaltına akınırken, tüm dünyanın gündemi Madleen oldu. İsrail'e götürülen gemi ve aktivistlerin son durumu merak konusu oldu. Madleen gemisinde bulunan Yasemin Acar'ın da hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yasemin Acar kimdir? Kaç yaşında ve asken nerelidir?
İşte, detaylar...
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Yasemin Acar Kimdir?
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Madleen Gemisindeki Yasemin Acar'a Ne Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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