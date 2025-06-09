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Madleen Gemisi Aktivisti Yasemin Acar Kimdir? Yasemin Acar Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Madleen Gemisi Aktivisti Yasemin Acar Kimdir? Yasemin Acar Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.06.2025 - 17:40

Gazze'ye yardım taşıyan (Freedom Flotilla Coalition-FFC) “Özgürlük Filosu Koalisyonu”na bağlı Madleen adlı gemi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya limanından harekete geçti. Mürettebatı 12 aktivistten oluşan gemiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. 7 farklı ülkeden 12 aktivist gözaltına akınırken, tüm dünyanın gündemi Madleen oldu. İsrail'e götürülen gemi ve aktivistlerin son durumu merak konusu oldu. Madleen gemisinde bulunan Yasemin Acar'ın da hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yasemin Acar kimdir? Kaç yaşında ve asken nerelidir?

İşte, detaylar...

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Yasemin Acar Kimdir?

Yasemin Acar Kimdir?

Yasemin Acar, 15 yaşından beri kadın hakları, sosyal adalet, yoksullukla mücadele, savaş mağdurları, mülteci hakları ve ırkçılık gibi toplumsal meselelere odaklanmaktadır. Acar, aynı zamanda bu alanlarda saha çalışmaları da yürütmektedir. Almanya'da Filistin'e destek gösterilerine katılan Acar, özellikle Filistin'e olan duyarlılığı ve yürüttüğü çalışmalarla tanınır. 

Yasemin Acar Kaç Yaşında? 

15 yaşında aktivizmle tanışan Yasemin Acar'ın, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olduğu bilinmektedir. 

Yasemin Acar Aslen Nereli? 

Yasemin Acar, Almanya'da dünyaya gelmiş ve Alman vatandaşıdır.

Madleen Gemisindeki Yasemin Acar'a Ne Oldu?

Madleen Gemisindeki Yasemin Acar'a Ne Oldu?

Yasemin Acar, Ukrayna savaşı nedeniyle kurduğu Berlin Arrival Support ağı sayesinde bugüne dek 15 bin mülteciye yardım eli uzatmıştır. 

Freedom Flotilla Coalition’un (Özgürlük Filosu Koalisyonu) basın koordinatörü ve yürütme kurulu üyesi olan Acar, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen isimli gemide yer alan 12 aktivistten biridir. 

Madleen gemisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, paylaştığı kısa video ile İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği anları kaydetti. Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu da görülüyordu. Baskının ardından gemideki 2'si Türk 12 aktivistin ise Givon Hapishanesi'ne götürüleceği öğrenildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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