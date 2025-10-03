onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
UEFA'nın Ardından FIFA'dan da İsrail'i Sevindirecek Haber Geldi: Men Etmeyecekler

UEFA'nın Ardından FIFA'dan da İsrail'i Sevindirecek Haber Geldi: Men Etmeyecekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 21:05

Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair raporunun ardından, insan hakları örgütleri FIFA ve UEFA’yı İsrail’i uluslararası turnuvalardan men etmeye çağırdı. Uzmanlar, sporun normal işleyişini sürdürüyormuş gibi görünmesinin yanlış olduğunu vurguladı. İsrail ise suçlamaları reddederek eylemlerini kendini savunma olarak nitelendiriyor. FIFA ve UEFA ise yaptırım kararı alma konusunda hiç gönüllü değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA'nın İsrail için oylama yapması bekleniyordu ama beklentiler boş çıktı.

UEFA'nın İsrail için oylama yapması bekleniyordu ama beklentiler boş çıktı.

UEFA, İsrail'in men edilmesi için bir oylama yapmayı planlamadıklarını duyurdu. Trump'ın barış planını bekleme kararı aldıkları kulis bilgisi olarak Avrupa basınına yansırken gözler FIFA'ya çevrildi.

Infantino, FIFA'dan da beklenen kararın çıkmayacağını duyurdu.

Infantino, FIFA'dan da beklenen kararın çıkmayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Infantino, dünya genelinde süren çatışmalarda acı çekenlerin yanlarında olduklarını belirterek, futbolun barış ve birlik mesajını iletmesinin önemine vurgu yaptı. “FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak futbolun birleştirici, eğitimsel, kültürel ve insani değerlerini kullanarak dünyada yayılmasını sağlayabilir” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
14
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın