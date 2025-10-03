UEFA'nın Ardından FIFA'dan da İsrail'i Sevindirecek Haber Geldi: Men Etmeyecekler

Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair raporunun ardından, insan hakları örgütleri FIFA ve UEFA’yı İsrail’i uluslararası turnuvalardan men etmeye çağırdı. Uzmanlar, sporun normal işleyişini sürdürüyormuş gibi görünmesinin yanlış olduğunu vurguladı. İsrail ise suçlamaları reddederek eylemlerini kendini savunma olarak nitelendiriyor. FIFA ve UEFA ise yaptırım kararı alma konusunda hiç gönüllü değil.