UEFA'nın Ardından FIFA'dan da İsrail'i Sevindirecek Haber Geldi: Men Etmeyecekler
Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair raporunun ardından, insan hakları örgütleri FIFA ve UEFA’yı İsrail’i uluslararası turnuvalardan men etmeye çağırdı. Uzmanlar, sporun normal işleyişini sürdürüyormuş gibi görünmesinin yanlış olduğunu vurguladı. İsrail ise suçlamaları reddederek eylemlerini kendini savunma olarak nitelendiriyor. FIFA ve UEFA ise yaptırım kararı alma konusunda hiç gönüllü değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA'nın İsrail için oylama yapması bekleniyordu ama beklentiler boş çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Infantino, FIFA'dan da beklenen kararın çıkmayacağını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın