Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'dan Ukrayna ve Filistin Açıklaması
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in başında bulunan teknik direktör Arda Turan, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında İskoç temsilcisi Aberdeen’i deplasmanda 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Turan, futbolun birleştirici gücüne dikkat çekerek savaşların son bulması gerektiğini vurguladı.
Arda Turan'ın Shakhtar günleri hayli zorlu geçiyor.
Arda Turan, uluslararası kamuoyuna seslenerek "savaşlar son bulsun" dedi.
