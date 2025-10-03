onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'dan Ukrayna ve Filistin Açıklaması

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'dan Ukrayna ve Filistin Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 18:18

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in başında bulunan teknik direktör Arda Turan, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında İskoç temsilcisi Aberdeen’i deplasmanda 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Turan, futbolun birleştirici gücüne dikkat çekerek savaşların son bulması gerektiğini vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Turan'ın Shakhtar günleri hayli zorlu geçiyor.

Arda Turan'ın Shakhtar günleri hayli zorlu geçiyor.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir adım atarak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in başına geçti. 27 Mayıs 2025’te açıklanan anlaşmayla Turan, 2027’ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

Ancak Turan’ı, saha içindeki mücadelelerin yanı sıra, ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşullar da performansını etkiliyor. Savaş nedeniyle pek çok lojistik sıkıntıyla boğuşan Shakhtar, maçlarını ülke dışında oynuyor. Arda Turan son basın toplantısında buna değindi.

Arda Turan, uluslararası kamuoyuna seslenerek "savaşlar son bulsun" dedi.

Arda Turan, uluslararası kamuoyuna seslenerek "savaşlar son bulsun" dedi.

Arda Turan maç sonunda yaptığı açıklamada 'Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik.' diyen Turan, 'Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın