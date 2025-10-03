Trabzonspor - Gaziantep FK Maçındaki Kararıyla Eleştirilen Arda Kardeşler'e PFDK Cezası
Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’un sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yöneten hakem Arda Kardeşler, verdiği kararlarla hem tribünlerin hem de futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti. Maçın ardından yaşanan tartışmalar üzerine tecrübeli hakem açıklamalarda bulunarak kendisini savunmuştu. Ancak bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arda Kardeşler hakkında ceza kararı aldı.
Arda Kardeşler, kararlarıyla Trabzonspor-Gaziantep FK maçına damga vurmuştu.
PFDK bu açıklamaları affetmedi ve ceza verdi.
