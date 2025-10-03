Trabzonspor - Gaziantep FK Maçındaki Kararıyla Eleştirilen Arda Kardeşler'e PFDK Cezası

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesini yöneten hakem Arda Kardeşler, verdiği kararlarla uzun süre gündemde kalmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tepkisinin ardından Kardeşler, katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

'TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi.'