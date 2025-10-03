onedio
Trabzonspor - Gaziantep FK Maçındaki Kararıyla Eleştirilen Arda Kardeşler'e PFDK Cezası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 17:48

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’un sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yöneten hakem Arda Kardeşler, verdiği kararlarla hem tribünlerin hem de futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti. Maçın ardından yaşanan tartışmalar üzerine tecrübeli hakem açıklamalarda bulunarak kendisini savunmuştu. Ancak bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arda Kardeşler hakkında ceza kararı aldı.

Arda Kardeşler, kararlarıyla Trabzonspor-Gaziantep FK maçına damga vurmuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesini yöneten hakem Arda Kardeşler, verdiği kararlarla uzun süre gündemde kalmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tepkisinin ardından Kardeşler, katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

'TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi.'

PFDK bu açıklamaları affetmedi ve ceza verdi.

Arda Kardeşler’in açıklamalarının ardından konu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) taşındı ve tecrübeli hakeme 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise maç sonrası sert sözlerle tepki göstermişti:

'Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır. Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım.'

