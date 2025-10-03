onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünyaca Ünlü Bazı Yıldızların Şampiyonlar Ligi'ni Kazanamadığını Görünce Şaşıracaksınız

Dünyaca Ünlü Bazı Yıldızların Şampiyonlar Ligi'ni Kazanamadığını Görünce Şaşıracaksınız

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 17:29

Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak, Avrupa futbolunda zirveye çıktığının en net göstergelerinden biridir. Bu kupa, sadece kulüpler için değil, futbolcuların kariyerleri için de bir prestij nişanı sayılır.

Ancak futbolun garip bir adaleti var: Kimi isimler çok da parlak olmayan kariyerlerine rağmen kendilerini Şampiyonlar Ligi finalinde buldular. Öte yandan yetenekleri tartışmasız, sahada iz bırakmış ama o kupayı asla ellerine alamamış efsaneler de mevcut.

Çok fazla isim var ve bu liste kişiden kişiye göre değişebilir ama ilk akla gelen 11'i sıraladık...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gabriel Omar Batistuta

Gabriel Omar Batistuta

Batistuta, muhtemelen Fiorentina’dan daha erken ayrılmış olsaydı Şampiyonlar Ligi’ni kazanma şansını artırabilirdi. Ancak o, kulüpten 2000 yılında, yani 31 yaşına geldiğinde ayrıldı. Arjantinli golcü, kariyeri boyunca Mor Menekşelere büyük bir sadakat gösterdi; oysa takım onun döneminde Avrupa’nın en prestijli turnuvasına sadece bir kez katılabildi.

Sadakatiyle efsaneleşti belki ama bu bağlılık, Batistuta’nın kulüp düzeyinde daha büyük başarıların uzağında kalmasına da yol açtı.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

Griezmann’ın kariyerinde bir Dünya Kupası madalyası var, UEFA Avrupa Ligi’ni kazandı, La Liga’nın en iyi oyuncusu seçildi, Altın Ayakkabı ve Avrupa Şampiyonası’nda turnuvanın en iyi oyuncusu ödüllerini aldı… ama ne bir lig şampiyonluğu ne de Şampiyonlar Ligi kupası kazanabildi.

En yakın olduğu an 2016’ydı. Atletico, ezeli rakipleri Real Madrid ile finalde karşılaştı. Maç penaltılara gitti, Griezmann Atletico’nun ilk penaltısını gole çevirdi ama takım yine de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Cesc Fabregas

Cesc Fabregas

Fabregas, Şampiyonlar Ligi’nde 100’ün üzerinde maça çıkmış olsa da, 2006’da Arsenal ile finalde kaybeden taraf oldu. Beş yıl sonra, hayalini kurduğu çocukluk kulübü Barcelona’ya geri döndü – üstelik Katalanlar o sırada mevcut formatta dördüncü Şampiyonlar Ligi zaferlerini yeni kazanmışlardı.

2014 yazında ise Stamford Bridge’e, yani Chelsea’ye transfer oldu; bu, Barcelona’nın beşinci ve bugüne kadar son Şampiyonlar Ligi zaferinden hemen öncesiydi.

Michael Ballack

Michael Ballack

Bir takımla Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci olmak zaten yeterince can sıkıcıdır; ama bunu iki farklı kulüple yaşamak herhalde daha da acı vericidir. İşte Ballack’ın kaderi tam da buydu: önce 2002’de Bayer Leverkusen formasıyla, ardından altı yıl sonra Chelsea’de.

İlk finalinde, turnuva tarihinin en unutulmaz gollerinden birinin kurbanı oldu. Zinedine Zidane’ın o müthiş vole vuruşu kupayı Real Madrid’e götürürken, Ballack ve arkadaşları sahadan boynu bükük ayrıldı. 2008’de ise bu kez Manchester United’a karşı oynanan finalde şanssızlığı sürdü. John Terry ve Nicolas Anelka penaltıları kaçırınca kupa rakibe gitti. Tesellisi, o gece kendi penaltısını gole çevirmiş olmasıydı.

Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy

Şampiyonlar Ligi’nde 56 gole imza atan Van Nistelrooy, turnuvayı hiç kazanamayan en golcü oyuncu olarak tarihe geçti.

Hollandalı forvet, Manchester United’a tarihi 1999 üçlemesinden iki yıl sonra katıldı ve kulübün bir sonraki Avrupa zaferinden de iki yıl önce ayrıldı. Real Madrid’de geçirdiği dört sezonda da beklediği kıtalararası başarıya ulaşamadı.

Daha da acısı, Van Nistelrooy turnuvanın gol krallığını üç kez kazanmış, üstelik 73 maçta 56 golle Cristiano Ronaldo’dan bile daha iyi bir maç başına gol ortalaması yakalamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Francesto Totti

Francesto Totti

Roma için nelerden vazgeçmedi ki?

Kariyerini tek bir kulüpte geçiren ve 786 maçla Roma tarihine geçen Totti, 1993 Mart’ında kulübün A takımında ilk maçına çıktı—Harry Kane daha doğmamıştı o zaman. Ekim 2014’te ise 38 yıl 59 günle Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı golcüsü oldu; golünü CSKA Moskova’ya attı.

Dünya Kupası şampiyonu Totti, turnuvaya 2001/02 sezonunda adım attı, ancak eleme turunda ilk kez 2006/07 sezonunda yer alabildi; o sezon Roma, çeyrek finalde Manchester United’a toplamda 8-3 yenildi.

Roma ertesi sezon da çeyrek finale ulaştı, ama Totti Şampiyonlar Ligi’nde bir adım ötesine geçmeyi hiç başaramadı.

Eric Cantona

Eric Cantona

1990’ların Manchester United başarısının arkasındaki en önemli isimlerden biri olan Eric Cantona, Alex Ferguson, nihayet 1999’da kupayı kaldırdığında futbolu bırakmıştı.

Fransız yıldız, United’ın Camp Nou’da Bayern Münih’i yendiği dönemde daha yeni 33 yaşına basmıştı ve akıllara “Acaba Cantona kadroda olsaydı Kırmızı Şeytanlar Avrupa’da yine zafer kazanabilir miydi?” sorusu geliyor.

Premier League’deki parlak performansına rağmen, gizemli forvetin formunu Avrupa sahnesine taşımakta çoğu zaman zorlandığı görülüyordu. 1993/94 sezonunda dört maçta iki gol atmış, ardından gelen sezonda ise gol sevinci yaşayamayarak sessiz kalmıştı. Son olarak 1996/97 sezonunda, oyunculuk kariyerinin son yılında, United yarı finale yükselirken 10 maçta üç gol kaydedebildi.

Zlatan İbrahimovic

Zlatan İbrahimovic

İsveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadan en fazla maça çıkan oyuncu (124) olarak istenmeyen bir rekorun sahibi. 

Dolayısıyla o da bir “neredeyse kazanan”lardan: Inter’i 2010’daki zaferlerinden bir yıl önce, Barcelona’yı ise bir sonraki yaz tam kupayı kazanmadan terk etti. Ajax, Juventus, Milan, PSG ve Manchester United’da forma giydi; United ile Avrupa Ligi’ni kazansa da Şampiyonlar Ligi’ni asla elde edemedi.

Yine de Zlatan, PSG’nin 2025 zaferi için UEFA kura çekiminde “harika ekibin mimarı” olarak kendini tanımlamaktan geri durmadı; tam dokuz yıl önce kulüpten ayrılmış olmasına rağmen, hakkını almış gibi yaptı.

Sergio Aguero

Sergio Aguero

Sergio Aguero, Manchester City’de yıllarca golcülüğü ve liderliğiyle takımı taşıdı. Ancak kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşamadı. 2021’de Chelsea’ye karşı oynanan finalde sadece 13 dakika oyunda kalabildi ve bu maç, City kariyerindeki son maçına dönüştü. Avrupa’nın en büyük kupası, Aguero’nun kişisel müzesinde eksik kaldı.

Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon

2001 yılında Parma’dan, bir kaleci için dünya rekoru kıran bir transfer ücretiyle Juventus’a katılan Gianluigi Buffon, kulüp tarihinin en fazla forma giyen ikinci oyuncusu konumunda, sadece Alessandro Del Piero’nun gerisinde.

Ancak Buffon, Torino devinde çıktığı üç finalden de yenilgiyle ayrıldı. 2003’teki penaltı atışlarında iki kurtarış yaptı, ardından 2015’te Barcelona’ya 3-1, iki yıl sonra ise Real Madrid’e boyun eğdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ronaldo

Ronaldo

Adını taşıyan Cristiano beş Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış olabilir, ama Brezilyalı Ronaldo, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasını kazanmayı hiç başaramadı.

PSV, Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi Avrupa’nın en büyük kulüplerinde oynadı; 1997 ve 2002’de dünyanın en iyi oyuncusu seçilmiş olmasına rağmen, R9 hiçbir zaman Avrupa kulüp futbolunun en büyük ödülünü kazanamadı. Barcelona ile Kupa Galipleri Kupası’nı, Inter ile UEFA Kupası’nı kaldırmıştı ve Real Madrid’de sergilediği muhteşem performanslar—Old Trafford’daki Manchester United hat-trick’i dahil—size sanki büyük adam kupayı kaldırmış gibi hissettirebilir.

Yine de bu, kariyerinin tek eksik noktası. Dünya Kupası’nda ikinci en golcü oyuncu, 2002’de şampiyon, 1998’de Altın Top sahibi… ama Şampiyonlar Ligi’nde neredeyse hiçbir zaman aynı başarıyı yakalayamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın