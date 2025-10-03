Dünyaca Ünlü Bazı Yıldızların Şampiyonlar Ligi'ni Kazanamadığını Görünce Şaşıracaksınız

Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak, Avrupa futbolunda zirveye çıktığının en net göstergelerinden biridir. Bu kupa, sadece kulüpler için değil, futbolcuların kariyerleri için de bir prestij nişanı sayılır.

Ancak futbolun garip bir adaleti var: Kimi isimler çok da parlak olmayan kariyerlerine rağmen kendilerini Şampiyonlar Ligi finalinde buldular. Öte yandan yetenekleri tartışmasız, sahada iz bırakmış ama o kupayı asla ellerine alamamış efsaneler de mevcut.

Çok fazla isim var ve bu liste kişiden kişiye göre değişebilir ama ilk akla gelen 11'i sıraladık...