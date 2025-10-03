Barcelona’nın Yıldızı Lamine Yamal’ın Annesiyle Yemeğe Çıkmak İster misiniz?

Etkinlikte katılımcılar hem özel bir menü hem de DJ performansıyla bir gece geçirecek. Etkinlik yalnızca 18 yaş üzeri katılımcılara açık olacak ve yaklaşık 400 kişiyle sınırlı tutulacak. Ancak Lamine Yamal'ın kendisi, takımıyla Celta Vigo maçına çıkacağı için bu yemekte yer alamayacak.

“Dünyanın en iyi oyuncusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın!” sloganıyla kendisiyle yemek etkinliğinin ücretleri de şöyle:

• 150€: Karşılama kokteyli + 3 çeşit yemek

• 400€: Limitsiz içecek + 3 çeşit yemek

• 800€: Premium masa + içecek + fotoğraf