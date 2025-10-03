Barcelona’nın Yıldızı Lamine Yamal’ın Annesiyle Yemeğe Çıkmak İster misiniz?
Barcelona’nın süper yıldızı Lamine Yamal’ın annesi Sheila Ebana’ sın başlattığı kampanya herkesi şaşırttı. Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Londra'da düzenlenecek ve kendisinin başrolde olduğu bir yemek organizasyonunu 'Dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle yemek yeme fırsatını kaçırmayın' diye duyurdu.
Yamal’ın annesiyle ‘yemek fırsatı’ 150 Euro’dan başlıyor. Paketin içeriği arttıkça fiyat da artıyor!
Daha 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lamine Yamal bu kez da annesiyle gündemde.
Lamine Yamal’ın annesiyle yemek fırsatı 150 Euro’dan başlıyor, paket içeriğindeki fırsatlar değiştikçe fiyat da artıyor.
Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana 👇
