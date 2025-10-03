onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Barcelona’nın Yıldızı Lamine Yamal’ın Annesiyle Yemeğe Çıkmak İster misiniz?

Barcelona’nın Yıldızı Lamine Yamal’ın Annesiyle Yemeğe Çıkmak İster misiniz?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 11:42

Barcelona’nın süper yıldızı Lamine Yamal’ın annesi Sheila Ebana’ sın başlattığı kampanya herkesi şaşırttı. Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Londra'da düzenlenecek ve kendisinin başrolde olduğu bir yemek organizasyonunu 'Dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle yemek yeme fırsatını kaçırmayın' diye duyurdu.

Yamal’ın annesiyle ‘yemek fırsatı’ 150 Euro’dan başlıyor. Paketin içeriği arttıkça fiyat da artıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lamine Yamal bu kez da annesiyle gündemde.

Daha 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lamine Yamal bu kez da annesiyle gündemde.

Futbolunun dışında geçtiğimiz aylarda cüce bireylerle parti vermesiyle magazin gündemine oturan Yamal, bu kez da annesinin kampanyasıyla konuşuluyor. 

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Lamina Yamal’ın annesi Sheila Ebana, 7 kKasım'da Londra'da Nobu Hotel Portman Square'de gerçekleştirilecek 'Football Fans Christmas Party' organizasyonunda başrolü üstlenecek. 

Organizasyonun tanıtım broşüründe, 'Dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın' ifadeleri yer aldı.

Lamine Yamal’ın annesiyle yemek fırsatı 150 Euro’dan başlıyor, paket içeriğindeki fırsatlar değiştikçe fiyat da artıyor.

Lamine Yamal’ın annesiyle yemek fırsatı 150 Euro’dan başlıyor, paket içeriğindeki fırsatlar değiştikçe fiyat da artıyor.

Etkinlikte katılımcılar hem özel bir menü hem de DJ performansıyla bir gece geçirecek. Etkinlik yalnızca 18 yaş üzeri katılımcılara açık olacak ve yaklaşık 400 kişiyle sınırlı tutulacak. Ancak Lamine Yamal'ın kendisi, takımıyla Celta Vigo maçına çıkacağı için bu yemekte yer alamayacak.

“Dünyanın en iyi oyuncusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın!” sloganıyla kendisiyle yemek etkinliğinin ücretleri de şöyle: 

• 150€: Karşılama kokteyli + 3 çeşit yemek

• 400€: Limitsiz içecek + 3 çeşit yemek

• 800€: Premium masa + içecek + fotoğraf

Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana 👇

Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın