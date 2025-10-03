Galatasaray-Beşiktaş Maçı Öncesinde Sakatlıkları Bulunan Osimhen ve Abraham'ın Son Durumu Ne?
Yarın Süper Lig’in en heyecanla beklenen maçlarından biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Sarı-kırmızılılar, sahalarında kazanarak liderlik yarışında avantaj sağlamak isterken, siyah-beyazlılar deplasmanda alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefliyor.
Dev maç öncesi iki takımda da yıldızların sağlık durumu mercek altında. Tammy Abraham ve Victor Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev derbide 359.randevuya hazırlanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derbi öncsi iki takımda da forvetlerin durumu merak ediliyor.
Yıldızlarda son durum ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın