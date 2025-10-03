onedio
Galatasaray-Beşiktaş Maçı Öncesinde Sakatlıkları Bulunan Osimhen ve Abraham'ın Son Durumu Ne?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 19:56

Yarın Süper Lig’in en heyecanla beklenen maçlarından biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Sarı-kırmızılılar, sahalarında kazanarak liderlik yarışında avantaj sağlamak isterken, siyah-beyazlılar deplasmanda alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefliyor. 

Dev maç öncesi iki takımda da yıldızların sağlık durumu mercek altında. Tammy Abraham ve Victor Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Dev derbide 359.randevuya hazırlanıyoruz.

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın oynanacak Trendyol Süper Lig derbisinde tarihlerinde 359. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 358 maçta Galatasaray 128, Beşiktaş 116 galibiyet aldı; 114 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray ligde ve sahasında rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda; Süper Lig’de 51 galibiyet alırken, RAMS Park’ta oynadığı 15 maçın 11’ini kazanmış, son 8 iç saha derbisinde mağlubiyet yüzü görmedi. Taraflar arasındaki gol farkında Galatasaray 499, Beşiktaş 472 gole ulaştı.

Derbi öncsi iki takımda da forvetlerin durumu merak ediliyor.

Galatasaray, son Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen'in durumu merak ediliyor. Beşiktaş'ta ise son maç Kocaelispor karşısında Tammy aBRAHAM, 55.dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 

Yarın oynananacak derbide iki yıldızın oynayıp oynamayacağı taraftarlar için büyük merak konusu oldu.

Yıldızlarda son durum ne?

Kulüplere yakın kaynaklardan gelen son haberlere göre iki takım da yarın dev debiye yıldız golcüleriyle çıkacak. 

Abraham ve Osimhen'in antrenmanlara katıldığı öğrenilirken yarın yine takımlarının en büyük gol silahı olacaklar.

