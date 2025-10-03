Galatasaray-Beşiktaş Maçı Öncesinde Sakatlıkları Bulunan Osimhen ve Abraham'ın Son Durumu Ne?

Yarın Süper Lig’in en heyecanla beklenen maçlarından biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Sarı-kırmızılılar, sahalarında kazanarak liderlik yarışında avantaj sağlamak isterken, siyah-beyazlılar deplasmanda alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Dev maç öncesi iki takımda da yıldızların sağlık durumu mercek altında. Tammy Abraham ve Victor Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu.