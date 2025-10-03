onedio
Gary Lineker Daha Önce Ağır Şekilde Eleştirdiği Galatasaraylı Osimhen'den Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 19:00

Eski Manchester City yıldızı Micah Richards ve İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, Victor Osimhen’in Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladığı haberini duyunca şaşırmışlardı.

'The Rest is Football' podcast’inde konuşan Richards, transferle ilgili olarak, “Osimhen’in Türkiye’de Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyulmuş. İnanamadım. Böyle üst düzey bir oyuncu Premier Lig’de oynamalıymış” demişti.

Eski İngiliz forvet ve CBS Sports Golazo yorumcusu Lineker de transferin zamanlamasının sürpriz olduğunu belirtmişti. Lineker, “Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duymuşum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratmış olabilir” demişti.

Bugün aynı Lineker sözleri için Osimhen'den özür diledi.

Osimhen'in Napoli'den transferi tüm Avrupa'da ses getirmişti.

Galatasaray’ın Victor Osimhen’i Napoli’den transfer etmesi* futbol gündeminde büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız golcüyle dört yıllık sözleşme imzalamış ve böylece kulüp tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atmıştı. Avrupa basını da transferi yakından takip etmiş, Osimhen’in Premier Lig’de forma giymesi beklenirken Türkiye’ye gelmesi sürpriz olarak değerlendirilmişti. 

Lineker de bu şaşkınlığını Osimhen'i eleştirerek dile getirmişti.

Lineker yorumu için Osimhen'den özür diledi.

Gary Lineker, 'Victor Osimhen’den özür diliyorum. Daha önce bazen birkaç gün ortadan kaybolduğunui kulüplerin de bu nedenle çekinceleri olduğunu ima etmiştim ama şimdi durumun tamamen farklı olduğunu görüyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım.' açıklaması yaptı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
