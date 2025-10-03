Gary Lineker Daha Önce Ağır Şekilde Eleştirdiği Galatasaraylı Osimhen'den Özür Diledi

Eski Manchester City yıldızı Micah Richards ve İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, Victor Osimhen’in Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladığı haberini duyunca şaşırmışlardı.

'The Rest is Football' podcast’inde konuşan Richards, transferle ilgili olarak, “Osimhen’in Türkiye’de Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyulmuş. İnanamadım. Böyle üst düzey bir oyuncu Premier Lig’de oynamalıymış” demişti.

Eski İngiliz forvet ve CBS Sports Golazo yorumcusu Lineker de transferin zamanlamasının sürpriz olduğunu belirtmişti. Lineker, “Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duymuşum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratmış olabilir” demişti.

Bugün aynı Lineker sözleri için Osimhen'den özür diledi.