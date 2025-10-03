Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray Mağlubiyetini Unutamıyor

Konuyu Galatasaray maçına getiren Slot, 'Biz bundan çok daha iyiyiz, Hugo Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalsa bile, iki veya üç kez omzundan çekiştirilse bile ayakta kalmak için elinden geleni yapıyor, tıpkı oyuncularımızın çoğunlukla yaptığı gibi. Bir dakika sonra diğer ceza sahasında bir oyuncu bunu hissediyor, sanki hayatındaki en kötü darbeyi almış gibi yere düşüyor ve hakem penaltı veriyor.' dedi.