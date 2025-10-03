Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray Mağlubiyetini Unutamıyor
Liverpool Menajeri Arne Slot, Chelsea ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Slot, takımın son maç performansını değerlendirirken özellikle Galatasaray karşılaşmasına ve Barış Alper Yılmaz’ın penaltı pozisyonuna dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, oyuncularının sahadaki tutumunu överken Barış Alper'i eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arne Slot, İstanbul'daki mağlubiyetin etkisini üzerinden atabilmiş değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Alper'in kazandığı penaltıyı eleştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın