Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray Mağlubiyetini Unutamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 22:11

Liverpool Menajeri Arne Slot, Chelsea ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Slot, takımın son maç performansını değerlendirirken özellikle Galatasaray karşılaşmasına ve Barış Alper Yılmaz’ın penaltı pozisyonuna dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, oyuncularının sahadaki tutumunu överken Barış Alper'i eleştirdi.

Arne Slot, İstanbul'daki mağlubiyetin etkisini üzerinden atabilmiş değil.

Liverpool, Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da Galatasaray’a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Liverpool Menajeri Arne Slot, yarın akşam Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray maçındaki penaltı kararını ele alarak Barış Alper Yılmaz’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Barış Alper'in kazandığı penaltıyı eleştirdi.

Konuyu Galatasaray maçına getiren Slot, 'Biz bundan çok daha iyiyiz, Hugo Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalsa bile, iki veya üç kez omzundan çekiştirilse bile ayakta kalmak için elinden geleni yapıyor, tıpkı oyuncularımızın çoğunlukla yaptığı gibi. Bir dakika sonra diğer ceza sahasında bir oyuncu bunu hissediyor, sanki hayatındaki en kötü darbeyi almış gibi yere düşüyor ve hakem penaltı veriyor.' dedi.

