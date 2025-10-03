Athletic Bilbao, Kulüp Olarak Soykırımın Karşısında Tavır Alarak Filistin İçin Dayanışmaya Çağırdı
Athletic Bilbao, La Liga’da Mallorca ile oynayacağı maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla özel bir seremoni düzenleyecek. San Mames Stadı’nda “Soykırımı Durdurun” mesajı yer alacak ve eski Filistin Milli Takım kaptanı Honey Thaljieh’in de aralarında bulunduğu özel konuklar sahada onurlandırılacak. Bu etkinlik, kulübün Filistin’le dayanışmayı vurgulayan geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olacak.
Bask ekibini stadında Filistin için “Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız.” pankartı açıldı.
Kadın milli takım kaptanı Thaljieh ve 11 Filistinli mülteci sahaya çıkacak.
"Athletic Filistin’in yanında. Soykırımı durdurun"
