Athletic Bilbao, Kulüp Olarak Soykırımın Karşısında Tavır Alarak Filistin İçin Dayanışmaya Çağırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 23:09

Athletic Bilbao, La Liga’da Mallorca ile oynayacağı maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla özel bir seremoni düzenleyecek. San Mames Stadı’nda “Soykırımı Durdurun” mesajı yer alacak ve eski Filistin Milli Takım kaptanı Honey Thaljieh’in de aralarında bulunduğu özel konuklar sahada onurlandırılacak. Bu etkinlik, kulübün Filistin’le dayanışmayı vurgulayan geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olacak.

Bask ekibini stadında Filistin için “Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız.” pankartı açıldı.

Athletic, cumartesi günü Mallorca ile oynayacakları La Liga karşılaşması öncesinde Filistin halkına destek amacıyla özel bir seremoni düzenleyeceğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, San Mames Stadyumu’nda “soykırımı durdurun” çağrısı içeren güçlü bir mesajın yer alacağı belirtildi.

Kadın milli takım kaptanı Thaljieh ve 11 Filistinli mülteci sahaya çıkacak.

Kulüp, maç öncesinde özel bir onurlandırma töreni düzenledi. Tören kapsamında, Filistin Kadın Milli Takımı’nın kurucularından ve eski kaptanı olan, aynı zamanda kulübün 125. yıl elçisi Honey Thaljieh’in yanı sıra, Bask bölgesinde yaşayan 11 Filistinli mülteci ve Filistinli mültecilere destek veren BM kurumu UNRWA’nın temsilcileri sahaya çıkacak. Athletic, taraftarlarından konukları ayakta alkışlayarak dayanışma göstermelerini istedi.

"Athletic Filistin’in yanında. Soykırımı durdurun"

Kulüp, stat skorboardlarının da bu dayanışma gösterisinde kullanılacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, hem taraftarlara hem de televizyon izleyicilerine gösterilecek mesajın metni paylaşıldı: “Stadyumun dev ekranlarında, Athletic Club Vakfı’nın Filistinli mülteci topluluğuna göndermek istediği mesaj yer alacak: ‘Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa’ (Athletic Filistin’in yanında. Soykırımı durdurun).”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
