Athletic Bilbao, Kulüp Olarak Soykırımın Karşısında Tavır Alarak Filistin İçin Dayanışmaya Çağırdı

Athletic Bilbao, La Liga’da Mallorca ile oynayacağı maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla özel bir seremoni düzenleyecek. San Mames Stadı’nda “Soykırımı Durdurun” mesajı yer alacak ve eski Filistin Milli Takım kaptanı Honey Thaljieh’in de aralarında bulunduğu özel konuklar sahada onurlandırılacak. Bu etkinlik, kulübün Filistin’le dayanışmayı vurgulayan geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olacak.