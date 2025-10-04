onedio
Osasuna-Getafe Maçındaki Filistin Protestosu Dünyada Ses Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 17:22

İspanya La Liga’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Osasuna ile Getafe arasında oynanan karşılaşma, tribünlerdeki Filistin yanlısı protestolar nedeniyle kısa süreliğine durdu. Mücadelenin 10. dakikasında taraftarlar, İsrail’i protesto etmek amacıyla sahaya tenis topları fırlattı. Hakem, sahadaki topların temizlenmesi için oyunu durdurmak zorunda kaldı. Protesto sırasında tribünlerde “Filistin’e özgürlük” sloganları atıldı. Ayrıca Filistin pankartları ve bayrakları açıldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından maç yeniden başladı. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok futbolsever Filistin’e destek mesajları paylaştı.

Maç esnasındaki protesto dünya çapında birçok hesaptan da paylaşıldı.

İspanya, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma en sert tepki gösteren ülkelerden biri.

İspanya, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına en sert tepki gösteren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Hükümet yetkilileri, İsrail’in eylemlerini açıkça kınarken birçok şehirde Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor. İspanyol halkı, sanatçılar ve spor camiası da Filistin’le dayanışma mesajları veriyor. Ülkede her geçen gün İsrail’e yönelik diplomatik baskı çağrıları artıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
keditopu

👍👍👏👏

ferit öztürk

hristiyanlara kaldı bu iş, allah zam yapıyor bu arada.

keditopu

duyarlı insanlar bizdeki bazı deniz baykal zihniyetliler arap düşmanlığını aşamadı ve duyarlı olamadı bunlar gibi