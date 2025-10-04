Osasuna-Getafe Maçındaki Filistin Protestosu Dünyada Ses Getirdi
İspanya La Liga’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Osasuna ile Getafe arasında oynanan karşılaşma, tribünlerdeki Filistin yanlısı protestolar nedeniyle kısa süreliğine durdu. Mücadelenin 10. dakikasında taraftarlar, İsrail’i protesto etmek amacıyla sahaya tenis topları fırlattı. Hakem, sahadaki topların temizlenmesi için oyunu durdurmak zorunda kaldı. Protesto sırasında tribünlerde “Filistin’e özgürlük” sloganları atıldı. Ayrıca Filistin pankartları ve bayrakları açıldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından maç yeniden başladı. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok futbolsever Filistin’e destek mesajları paylaştı.
Maç esnasındaki protesto dünya çapında birçok hesaptan da paylaşıldı.
İspanya, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma en sert tepki gösteren ülkelerden biri.
👍👍👏👏
hristiyanlara kaldı bu iş, allah zam yapıyor bu arada.
duyarlı insanlar bizdeki bazı deniz baykal zihniyetliler arap düşmanlığını aşamadı ve duyarlı olamadı bunlar gibi