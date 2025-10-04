Osasuna-Getafe Maçındaki Filistin Protestosu Dünyada Ses Getirdi

İspanya, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına en sert tepki gösteren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Hükümet yetkilileri, İsrail’in eylemlerini açıkça kınarken birçok şehirde Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor. İspanyol halkı, sanatçılar ve spor camiası da Filistin’le dayanışma mesajları veriyor. Ülkede her geçen gün İsrail’e yönelik diplomatik baskı çağrıları artıyor.