onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Beşiktaş
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 21:56

Süper Lig'in 8.haftası RAMS Park'ta heyecan dolu bir derbi oynandı. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbide karşılıklı goller vardı. 

Hakemin kırmızı kartına başvurduğu karşılaşmada iki takım da pozisyonlar üretti. Deplasmanda üç puan için maça çıkan Beşiktaş kendisini öne geçiren golü Abraham'la buldu. 

Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlendiği pozisyonda Davinson kırmızı kart görürken Galatasaray eştliği getiren golü ikinci yarının başında İlkay'la buldu.

Maçta karşılıklı ataklar gol getirmedi ve maç bu skorla bitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'de 8.hafta heyecan dolu derbiye şahitlik etti.

Süper Lig'de 8.hafta heyecan dolu derbiye şahitlik etti.

Beşiktaş, Süper Lig 8. haftasında Galatasaray deplasmanına son Kocaelispor maçının ilk 11’iyle çıktı. RAMS Park’ta Mert Günok, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham sahadaydı. Sakatlıkları süren Salih Uçan ve Jonas Svensson kadroda yer almazken, Taylan Bulut ve Devrim Şahin de yedekler arasında değildi.

Galatasaray'da ise Okan Buruk, Liverpool maçının ilk 11’ini korudu. RAMS Park’taki mücadelede Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sahadaydı. Yedeklerde ise Mauro Icardi, Leroy Sané, Roland Sallai gibi isimler yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan, Singo, Jakobs ve İlkay Gündoğan, ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giydi.

Beşiktaş maça iyi başlayan taraf oldu.

Beşiktaş maça iyi başlayan taraf oldu.

Beşiktaş 12.dakikada Orkun Kökçü'nün şutunu tamamlayan Tammy Abraham'ın golüyle skoru 1-0'a getirmeyi başardı. 26.dakikada Singo'nun sakatlanmasıyla ana planından erken vazgeçen Galatasaray oyuna Sallai'yi aldı.

34.dakikada ise Rafa Silva'yu düşüren Davinson Sanchez kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı.

Devre arasından iyi dönen takım Galatasaray oldu.

Devre arasından iyi dönen takım Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılılar 10 kişi olmalarına rağmen ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Aranan gol de ön alan baskısında Torreira'nın kaptığı topta buluşan İlkay Gündoğan'ın ayağından geldi. 

Galatasaray eksik olmasına rağmen maç bu dakikadan sonra daha dengeli bir şekilde oynandı.

Eşitlik bozulmadı.

Eşitlik bozulmadı.

Karşılıklı ataklar ve teknik direktörlerin müdahalelerine rağmen maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçtan 1 puanla ayrılırken Beşiktaş da büyük fırsat tepti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Roomeo

Bi daha ki sefere 11 e 9 oynalım hemde sizin sahanızda olsun 😃 💛❤️💛❤️

Nurr Yıldırım

Kazanacağımız maçı elimizle verdik ya şaka gibi gerçekten 🖤🤍

Roomeo

Offfffff ne güldüm gece gece 🤣🤣🤣🤣🤣

Roomeo

10 kisiyle oynadıgımızı 11 kisiyle oynayamadık ☹️