Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1
Süper Lig'in 8.haftası RAMS Park'ta heyecan dolu bir derbi oynandı. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbide karşılıklı goller vardı.
Hakemin kırmızı kartına başvurduğu karşılaşmada iki takım da pozisyonlar üretti. Deplasmanda üç puan için maça çıkan Beşiktaş kendisini öne geçiren golü Abraham'la buldu.
Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlendiği pozisyonda Davinson kırmızı kart görürken Galatasaray eştliği getiren golü ikinci yarının başında İlkay'la buldu.
Maçta karşılıklı ataklar gol getirmedi ve maç bu skorla bitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de 8.hafta heyecan dolu derbiye şahitlik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş maça iyi başlayan taraf oldu.
Devre arasından iyi dönen takım Galatasaray oldu.
Eşitlik bozulmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bi daha ki sefere 11 e 9 oynalım hemde sizin sahanızda olsun 😃 💛❤️💛❤️
Kazanacağımız maçı elimizle verdik ya şaka gibi gerçekten 🖤🤍
Offfffff ne güldüm gece gece 🤣🤣🤣🤣🤣
10 kisiyle oynadıgımızı 11 kisiyle oynayamadık ☹️