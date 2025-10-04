Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig 8. haftasında Galatasaray deplasmanına son Kocaelispor maçının ilk 11’iyle çıktı. RAMS Park’ta Mert Günok, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham sahadaydı. Sakatlıkları süren Salih Uçan ve Jonas Svensson kadroda yer almazken, Taylan Bulut ve Devrim Şahin de yedekler arasında değildi.

Galatasaray'da ise Okan Buruk, Liverpool maçının ilk 11’ini korudu. RAMS Park’taki mücadelede Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sahadaydı. Yedeklerde ise Mauro Icardi, Leroy Sané, Roland Sallai gibi isimler yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan, Singo, Jakobs ve İlkay Gündoğan, ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giydi.