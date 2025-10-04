Galatasaray'ın Golünde Beşiktaş Kalecisi Mert Günok Hatasıyla Tepki Çekti
Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta nefes kesen bir derbi oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gol düellosu yaşandı.
Beşiktaş, deplasmanda Abraham’ın golüyle öne geçerken; Galatasaray ikinci yarının başında İlkay Gündoğan’la skoru dengeledi. Rafa Silva’nın pozisyonunda Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve dev derbi 1-1 sona erdi.
Beşiktaş taraftarı ise yenen gol sebebiyle kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi. Milli kalecinin gol öncesi pası yoğun eleştiri aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'a eleştiriler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın