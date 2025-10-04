onedio
Galatasaray'ın Golünde Beşiktaş Kalecisi Mert Günok Hatasıyla Tepki Çekti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 22:56

Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta nefes kesen bir derbi oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gol düellosu yaşandı.

Beşiktaş, deplasmanda Abraham’ın golüyle öne geçerken; Galatasaray ikinci yarının başında İlkay Gündoğan’la skoru dengeledi. Rafa Silva’nın pozisyonunda Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve dev derbi 1-1 sona erdi.

Beşiktaş taraftarı ise yenen gol sebebiyle kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi. Milli kalecinin gol öncesi pası yoğun eleştiri aldı.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'a eleştiriler var.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'a eleştiriler var.

Ndidi'nin kaptırdığı topta Galatasaray, İlkay Gündoğan ile golü buldu. Ancak taraftarlar Mert Günok'un Ndidi'ye attığı pasın bu süreci hazırladığını iddia ederek milli kaleciye tepki gösterdi.

