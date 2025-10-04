Galatasaray'ın Golünde Beşiktaş Kalecisi Mert Günok Hatasıyla Tepki Çekti

Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta nefes kesen bir derbi oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gol düellosu yaşandı.

Beşiktaş, deplasmanda Abraham’ın golüyle öne geçerken; Galatasaray ikinci yarının başında İlkay Gündoğan’la skoru dengeledi. Rafa Silva’nın pozisyonunda Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve dev derbi 1-1 sona erdi.

Beşiktaş taraftarı ise yenen gol sebebiyle kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi. Milli kalecinin gol öncesi pası yoğun eleştiri aldı.