Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Yedek Kalan Mauro Icardi Isınmaya Çıkmadı
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştığı maçta Icardi'nin yedek kalması gündem oldu. . Rams Park’ta oynanacak mücadele öncesi yaşanan gelişme, taraftarlar ve basın arasında şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisinde de Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi yedek başlattı.
Mauro Icardi'nin ise bu karara tepkisini sahaya çıkmayarak gösterdiği iddia edildi.
Liverpool maçında yaptıkları gündem olmuştu.
Derbide de tekrarlandı iddiası...
Okan Buruk da konuyla ilgili yaptığı Icardi açıklamasında oyuncusuna sahip çıktı.
