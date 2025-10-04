onedio
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Yedek Kalan Mauro Icardi Isınmaya Çıkmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 23:50 Son Güncelleme: 05.10.2025 - 00:09

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştığı maçta Icardi'nin yedek kalması gündem oldu. . Rams Park’ta oynanacak mücadele öncesi yaşanan gelişme, taraftarlar ve basın arasında şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisinde de Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi yedek başlattı.  

Mauro Icardi'nin ise bu karara tepkisini sahaya çıkmayarak gösterdiği iddia edildi.

Liverpool maçında yaptıkları gündem olmuştu.

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, Osimhen’in attığı golle Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Maça yedek başlayan Icardi’nin davranışları ise gözlerden kaçmadı. Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, 72. dakikada oyuna giren Arjantinli yıldız, maç öncesinde ısınmaya çıkmadı ve galibiyet sonrası takımın tribünlerle yaptığı kutlamalara katılmadı.

Derbide de tekrarlandı iddiası...

Statta maçı takip edenler ve sosyal medyada yorum yapan birçok Galatasaray taraftarı Arjantinli yıldızın derbide de ısınmaya çıkmadığını yazdı. İddiaya göre maça yedek başlayan Icardi, teknik ekibin kararına ısınmaya çıkmayarak tepki gösterdi.

Okan Buruk da konuyla ilgili yaptığı Icardi açıklamasında oyuncusuna sahip çıktı.

Buruk maçın sonunda basın toplantısında 'Icardi çok gündem oluyor. Neden çıkmıyor, neden gülmüyor, neden sevinmiyor…

Icardi'nin de bir insan olduğunu unutmayalım. Uzun bir sakatlıktan çıkmasına rağmen o da çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
