Fenerbahçe'de Kaleci Krizi Yaşanıyor: Ederson Oynayamazsa 3. Kaleci Tarık Çetin Kalede
Fenerbahçe bu akşam kritik bir maçta Samsunspor'a konuk oluyor. Ligin iyi takımlarından Samsunspor'a karşı 3 puan parolasıyla dün akşam şehre gelen Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor.
Tecrübeli kaleci Ederson'un sabah saatkerinde ağrıları nedeniyle MR çekildi ve akşamki maç öncesi MR sonucu bekleniyor. Sarı lacivertlilerde daha önce de İrfancan Eğribayat sakatlanmıştı.
Maç saatine kadar MR sonucu bekleniyor.
Kaleci krizinde yerine oynayacak isim belli oldu.
Milli takım kadrosundan çıkarıldı.
