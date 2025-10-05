Fenerbahçe'de Kaleci Krizi Yaşanıyor: Ederson Oynayamazsa 3. Kaleci Tarık Çetin Kalede

Eğer Ederson'un oynamasına ihtimal yoksa kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Hafta içi yapılan açıklamada İrfancan Eğribayat'ın sakatlandığı bilgisi verilmişti. Bu nedenle planlamada üçüncü kaleci olarak görülen Tarık bu gece Samsunspor deplasmanında eldivenleri giyebilir.