Fenerbahçe'de Kaleci Krizi Yaşanıyor: Ederson Oynayamazsa 3. Kaleci Tarık Çetin Kalede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 17:29

Fenerbahçe bu akşam kritik bir maçta Samsunspor'a konuk oluyor. Ligin iyi takımlarından Samsunspor'a karşı 3 puan parolasıyla dün akşam şehre gelen Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor. 

Tecrübeli kaleci Ederson'un sabah saatkerinde ağrıları nedeniyle MR çekildi ve akşamki maç öncesi MR sonucu bekleniyor. Sarı lacivertlilerde daha önce de İrfancan Eğribayat sakatlanmıştı.

Maç saatine kadar MR sonucu bekleniyor.

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe bu akşam Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor maçı hazırlıkları sırasında ağrı hisseden Ederson’un, öğle saatlerinde Samsun’da MR’ı çekildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Brezilyalı kalecinin oynayıp oynayamayacağı MR sonuçlarına göre belli olacak.

Kaleci krizinde yerine oynayacak isim belli oldu.

Eğer Ederson'un oynamasına ihtimal yoksa kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Hafta içi yapılan açıklamada İrfancan Eğribayat'ın sakatlandığı bilgisi verilmişti. Bu nedenle planlamada üçüncü kaleci olarak görülen Tarık bu gece Samsunspor deplasmanında eldivenleri giyebilir.

Milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Ederson Moraes, yaşadığı sakatlık sebebiyle Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Brezilya Futbol Federasyonu, Ederson’un yerine John Victor’un kadroya dahil edildiğini duyurdu.

