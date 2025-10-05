onedio
Fenerbahçe'de "Sen mi Vuracaksın Abi" Diyerek Topu Bırakan Arda Güler, Real Madrid'de Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 18:39

Arda Güler'in henüz ilk maçlarını oynadığı dönemlerde özgüvenli şekilde frikiklerde topun başına gelmesi ve her seferinde takımın tecrübeli isimlerinden ret cevabı alması gündem olmuştu. 2022 yılında Serdar Dursun'a 'Sen mi vuracaksın abi?' diyerek gündem olan Arda, o olaydan kısa bir süre önce de Sosa tarafından reddedilmişti. 

Arda Güler bugünlerde Real Madrid'de oynuyor ve frikiklerde bu kez reddedilen değil reddeden taraf oluyor.

Real Madrid, evinde Villarreal'i 3-1 yendi.

La Liga’nın 8. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Villarreal’i ağırladı ve sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ilk yarısı gol sesi olmadan geçerken, ikinci yarının başında Junior Vinicius 47. dakikada attığı golle ev sahibini öne taşıdı. 69. dakikada aynı oyuncu penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Villarreal, 73. dakikada Georges Mikautadze’nin golüyle umutlansa da, 81. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle Real Madrid skoru belirledi ve maçı 3-1 kazandı.

Arda Güler, 64.dakikada yerinie Bellingham'a bıraktı.

Fenerbahçe'de alamadığı frikikleri Real Madrid'de kimseye bırakmıyor.

Mücadelenin ilk yarısının sonlarına doğru Real Madrid bir serbest vuruş kazandı. Topun başına Arda Güler geçti, ancak o sırada yeni transfer Mastantuono da topu kullanmak istedi. Fakat Arda Güler, topun başında kalmayı tercih ederek Mastantuono’nun talebini reddetti. 

Sosyal medyada kullanıcılar Serdar Dursun'la arasında yaşanan 'Sen mi vuracaksın abi?' olayının artık 'Ben vuracağım bro' şeklinde güncellendiğini söyleyerek Arda'yı tebrik ettiler.

