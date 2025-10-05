Fenerbahçe'de "Sen mi Vuracaksın Abi" Diyerek Topu Bırakan Arda Güler, Real Madrid'de Bırakmadı
Arda Güler'in henüz ilk maçlarını oynadığı dönemlerde özgüvenli şekilde frikiklerde topun başına gelmesi ve her seferinde takımın tecrübeli isimlerinden ret cevabı alması gündem olmuştu. 2022 yılında Serdar Dursun'a 'Sen mi vuracaksın abi?' diyerek gündem olan Arda, o olaydan kısa bir süre önce de Sosa tarafından reddedilmişti.
Arda Güler bugünlerde Real Madrid'de oynuyor ve frikiklerde bu kez reddedilen değil reddeden taraf oluyor.
Real Madrid, evinde Villarreal'i 3-1 yendi.
Fenerbahçe'de alamadığı frikikleri Real Madrid'de kimseye bırakmıyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
