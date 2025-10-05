Fenerbahçe'de "Sen mi Vuracaksın Abi" Diyerek Topu Bırakan Arda Güler, Real Madrid'de Bırakmadı

Arda Güler'in henüz ilk maçlarını oynadığı dönemlerde özgüvenli şekilde frikiklerde topun başına gelmesi ve her seferinde takımın tecrübeli isimlerinden ret cevabı alması gündem olmuştu. 2022 yılında Serdar Dursun'a 'Sen mi vuracaksın abi?' diyerek gündem olan Arda, o olaydan kısa bir süre önce de Sosa tarafından reddedilmişti.

Arda Güler bugünlerde Real Madrid'de oynuyor ve frikiklerde bu kez reddedilen değil reddeden taraf oluyor.